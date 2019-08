Kampfhubschrauber Tiger: Flugbetrieb wird voraussichtlich in der nächsten Woche wiederaufgenommen (FOTO)

Strausberg (ots) -Bolzen im Kampfhubschrauber Tiger, die an sicherheitsrelevantenStellen verbaut sind und Mängel aufweisen, werden umgehendausgetauscht. Das hat der Flugsicherheitsausschusses, eineExpertenrunde aus Vertretern der Bundeswehr und der Industrie,beschlossen.Die Industrie hatte der Bundeswehr am 2. August mitgeteilt, dassbestimmte Bolzen, die im Kampfhubschrauber Tiger verbaut sind, einenMangel aufweisen könnten. Da Sicherheit für die Bundeswehr oberstePriorität hat, wurde der Flugbetrieb mit dem Kampfhubschrauber Tigerausgesetzt. Ein Materialprüfungsverfahren wurde sofort in Ganggesetzt.Am 8. August wurde im sogenannten Flugsicherheitsausschussesfestgelegt, dass die bemängelten Bolzen an sicherheitsrelevantenStellen im Kampfhubschrauber Tiger zu überprüfen und zeitnahauszuwechseln sind. Die für den Austausch notwendigen Ersatzbolzensind ausreichend verfügbar. Die Austauscharbeiten haben bereitsbegonnen, sodass voraussichtlich in der nächsten Woche derFlugbetrieb mit dem Kampfhubschrauber Tiger sukzessivewiederaufgenommen werden kann.Der sichere Flugbetrieb unserer Luftfahrzeuge war zu keinemZeitpunkt gefährdet. Weitere baugleiche Bolzen, die nicht ansicherheitsrelevanten Stellen des Kampfhubschraubers Tiger und beimNH90 verbaut sind, werden nach und nach ersetzt. Dies wird im Zugeder routinemäßigen Wartungs- und Inspektionsmaßnahmen erfolgen.Der Flugbetrieb im Heer mit NH90 und EC135 läuft unverändertweiter.Pressekontakt:KOMMANDO HEER PRESSE- UND INFORMATIONSZENTRUM HEERPrötzeler Chaussee 2515344 StrausbergTel. +49 (0) 33 4158 - 1511Fax +49 (0) 33 4158 - 1519E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell