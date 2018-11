Berlin (ots) - Die Auseinandersetzungen rund um die envion AG(Schweiz) nehmen an Härte zu. Gleichwohl arbeitet das Gründerteam umMichael Luckow mit Hochdruck daran, eine Liquidation des Unternehmenszu verhindern. Mit aller Kraft versuchen sie derzeit das Projekt derMobile Mining Units (MMU) fortzuführen. Wie die Zeitung"Tages-Anzeiger" aus Zürich berichtet, lieferten die Gründer in engerZusammenarbeit mit den von der Schweizer Finanzaufsicht FINMA bei derenvion AG eingesetzten Untersuchungsbeauftragten alle angefordertenDaten im Zusammenhang mit dem ICO zur Auswertung. Auch berichtet dieZeitung von einem "moralisch verwerflichen" Angebot des bisherigenenvion CEOs Matthias Woestmann zum Schaden der Investoren.Die Gründer der envion AG haben einen weiteren juristischen Siegerrungen: Das Landgericht Berlin (Az.: 27 O 241/18) hat eine gegendie Gründer durch falschen und offenbar bewusst unvollständigenVortrag erwirkte Untersagungsverfügung aufgehoben. Damit haben sichdie Gründer erfolgreich gegen eine Art "Maulkorb-Beschluss"-gewehrt,mit dem Matthias Woestmann und sein Geschäftspartner Thomas van Aubelden Gründern zunächst gerichtlich untersagen hatten lassen,Informationen und Verlautbarungen über die envion AG zu tätigen.Die FINMA hat dem bisherigen CEO und Verwaltungsrat der envion AG,Matthias Woestmann, die Verfügungsgewalt über das Unternehmenentzogen. Woestmann, sein Rechtsbeistand und Geschäftspartner vanAubel, sowie dessen Partnerin Jutta Freifrau von Falkenhausen, hattendurch eine unrechtmäßige Kapitalerhöhung klammheimlich den Anteil derGründer von ursprünglich 81 Prozent auf 31 Prozent geschmolzen und sodie Gründer unter fadenscheinigen Vorwänden um ihreEntscheidungsgewalt gebracht. Dieser von Matthias Woestmann undThomas van Aubel inszenierte Firmenraub, gegen den die Gründerjuristisch vorgehen, hat das Landgericht Berlin (Az.: 90 O 38/18) miterstinstanzlichem Urteil als "besonders verwerflich" und"sittenwidrig"bezeichnet.Die zunächst von Woestmann und van Aubel erwirkte einstweiligeVerfügung hatte zur Folge, dass die Gründer unter Androhung von Geld-und Haftstrafe die Anleger nicht so über die laufenden tatsächlichenEreignisse informieren durften, wie es eigentlich angebracht gewesenwäre. Dies führte zu Unruhe unter den Anlegern, sowie Frust und Wut.Während die Gründer so vorerst zum Schweigen verurteilt waren und dieInvestoren nicht über die wahren Begebenheiten um die envion AGinformieren konnten, setzte man sie privat massiv unter Druck. LautBericht des "Tagesanzeiger" in Zürich erhielten die GründerMorddrohungen, es wurde bei ihnen privat eingebrochen, ein Auto undComputerfestplatten gestohlen, sowie Diffamierungskampagnen imInternet gegen einzelne Gründer gestartet.Die Schweizer Tageszeitung berichtet auch über ein zweifelhaftesAngebot, das der Mitgründer Michael Luckow vom CEO und Verwaltungsratder envion AG, Matthias Woestmann, erhalten hatte. Die Zeitungschreibt: "In einem weiteren Gespräch habe Woestmann angeboten,Envion aufzulösen und den Investoren ihr Geld in Kryptowährungenzurückzuzahlen." Woestmanns unredlicher Plan setzte daran auf, dassdie Kurse von Kryptowährungen seit dem ICO stark eingebrochen sind.Envion hat nach Informationen der Zeitung das Kapital der Anlegerjedoch offenbar bereits zu einem frühen Zeitpunkt größtenteils in US-Dollars getauscht. "Wird das Geld zum tieferen Kurs inKryptowährungen an Investoren zurückerstattet, bliebe einzweistelliger Millionenbetrag zurück." Und weiter: "Woestmann schlugvor, dass wir diesen unter uns aufteilen", sagt Luckow." Die Zeitungschreibt, dass Luckow den Vorschlag Woestmanns als "moralischverwerflich" abgelehnt hat.Würde Woestmann seinen Plan umsetzen können, so würde das einenenormen finanziellen Verlust für die Investoren bedeuten. Während dieInvestoren Millionen verlieren, könnten Matthias Woestmann, seinGeschäftspartner Thomas van Aubel und dessen Ehefrau Jutta Freifrauvon Falkenhausen Millionen an Anlegergeldern für sich kassieren ohneirgendeine Leistung für das Projekt erbracht zu haben.Mit der durch Matthias Woestmann und Thomas van Aubel inszeniertenunrechtmäßigen Kapitalerhöhung kam das Projekt und der eigentlicheZweck des Unternehmens zum Stillstand. Das Unternehmen ist blockiert,die Mobile Mining Units können nicht produziert und eingesetztwerden. Solange die Firmenblockade besteht, werden die rund 30.000Investoren von der erwarteten Gewinnbeteiligung nichts sehen.Pressekontakt:NAÏMA Strategic Legal Services GmbH- Uwe Wolff -Phone: +49 30 2404 8290Email: backoffice@naima-media.deOriginal-Content von: NAIMA Strategic Legal Services GmbH, übermittelt durch news aktuell