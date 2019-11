Der Kampf um die Spitze: Der 14. Spieltag der Liqui Moly Handball-Bundesliga und 9. Spieltag der EHF Champions League diese Woche live auf Sky

Unterföhring (ots) -- Ostderby Magdeburg gegen Berlin am Donnerstag und Kiel gegenLeipzig am Sonntag in der Bundesliga jeweils mit Sky ExpertenStefan Kretzschmar und Kommentator Karsten Petrzika live auf SkySport 2 HD- Der 9. Spieltag der EHF Champions League mit THW Kiel gegenMotor Zaporozhye und Barcelona gegen Flensburg-Handewitt amMittwoch und Samstag live auf Sky- "Handball Kompakt" mit Highlights des Handball-Spieltags amSonntag um 20.30 Uhr auf Sky Sport 1 HD und um 21.00 Uhr auf SkySport News HD- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei denHandball-Übertragungen von Sky live dabei seinUnterföhring, 19. November 2019 - Durch einen deutlichen Sieg des THW Kiel gegenHannover-Burgdorf am 13. Spieltag haben die Ostseestädter zumindestvorübergehend ihren Hauptrivalen und deutschen Meister Flensburg-Handewitt zumTabellenführer in der Handball-Bundesliga gemacht. Aber mit zwei ausstehendenSpielen könnten die Kieler rechnerisch vorbeiziehen. Die Tabellensituation inder Liqui Moly Handball-Bundesliga bleibt vor dem 14. Spieltag weiter sehr eng.Beim Ostderby SC Magdeburg (4.) gegen Füchse Berlin (7.) am Donnerstagabendtreffen zwei Mannschaften auf Augenhöhe aufeinander. Mit einem Sieg könnten dieBerlin die Magdeburger in der Tabelle übertrumpfen. Sky überträgt die Partie amDienstag ab 18.30 Uhr live. Sky Experte Stefan Kretzschmar und Karsten Petrzikakommentieren.Sky zeigt wie gewohnt alle Begegnungen des Spieltags live. Katharina Kleinfeldführt am Donnerstag ab 18.30 Uhr durch die Sky Konferenz, u.a. mit den PartienNordhorn gegen Flensburg und Melsungen gegen Göppingen.Das Topspiel der Woche überträgt Sky am Sonntag live ab 13.00 Uhr, wenn in derKieler Ostseehalle THW Kiel auf Leipzig trifft. Die Kieler müssen dann auf ihrenKapitän Domagoj Duvnjak verzichten, der sich im Spitzenspiel gegenHannover-Burgdorf verletzte. Trotzdem gehen die Kieler als klarer Favorit indie Partie gegen die formstarken Leipziger, die sich zuletzt nur hauchdünn gegendie Rhein-Neckar Löwen geschlagen geben mussten und damit auf Platz acht in derTabelle zurückfielen. Sky Experte Stefan Kretzschmar und Karsten Petrzikakommentieren das Spiel. Jens Westen führt die Interviews in der Halle.Bereits am Mittwoch haben die Kieler in der EHF Champions League ein weiteresHeimspiel gegen Motor Zaporozhye. Das Auswärtsspiel in der Ukraine hatten dieNorddeutschen gewonnen. THW Kiel ist aktuell souveräner Tabellenführer in derChampions League Gruppe und eine gute Ausgangslage für die K.o.-Phase scheintihnen sicher. Sky überträgt live ab 18.30 Uhr. Sky Experte Heiner Brand undKarsten Petrzika kommentieren, während Jens Westen die Interviews führt.Endet die Pleitenserie von Flensburg-Handewitt in Barcelona?Am Samstag hat Flensburg-Handewitt mit Barca den nächsten schweren Brocken vorder Brust und braucht nach zuletzt fünf Pleiten in Folge dringend einErfolgserlebnis in der Königsklasse. Das Spiel aus Spanien am Samstagkommentieren Sky Experte Martin Schwalb und Markus Götz. Sky überträgt live ab17.05 Uhr.Zum Ende des Handball-Spieltags zeigt Sky die Highlights in kompakter Form, amSonntag um 20.30 Uhr auf Sky Sport 1 HD und um 21.00 Uhr auf Sky Sport News HD.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Handball-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky SportPakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV odermit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Handballfans, die nochkeine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allenLive-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblenStreaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unteranderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw.über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.Der 14. Spieltag der Liqui Moly Handball-Bundesliga und 9. Spieltag der EHFChampions League:Mittwoch:19.50 Uhr: THW Kiel - Motor Zaporozhye auf Sky Sport 1 HDDonnerstag:18.30 Uhr: Die Sky Handball-Konferenz auf Sky Sport 1 HD18.30 Uhr: SC Magdeburg - Füchse Berlin auf Sky Sport 2 HD18.30 Uhr: HSG Nordhorn-Lippe - SG Flensburg-Handewitt auf Sky Sport 3 HD18.30 Uhr: MT Melsungen - FRISCH AUF! Göppingen auf Sky Sport 4 HD18.30 Uhr: Bergischer HC - TBV Lemgo Lippe auf Sky Sport 5 HDSamstag:17.05 Uhr: Barca- SG Flensburg-Handewitt auf Sky Sport 2 HD20.30 Uhr: HSG Wetzlar - TSV GWD Minden auf Sky Sport 1 HDSonntag:13.00 Uhr: THW Kiel - SC DHfK Leipzig auf Sky Sport 2 HD15.55 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - TVB 1898 Stuttgart auf Sky Sport 2 HD15.55 Uhr: HBW Balingen-Weilstetten - Die Eulen Ludwigshafen auf Sky Sport 4 HD20.30 Uhr: Handball Kompakt auf Sky Sport 1 HD21.00 Uhr: Handball Kompakt auf Sky Sport News HDÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimited.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell