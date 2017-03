Kampf um Mossul: Caritas versorgt besonders Schutzbedürftige

Freiburg (ots) - Partner im Irak weiten Not- und Überlebenshilfeaus - Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes stellt 500.000 EurobereitNach den erneut schweren Kämpfen in Mossul weitet die Caritas Irakihre Überlebenshilfe in der Region auf die Bewohner dernordirakischen Stadt aus. 2000 Menschen sollen im Ostteil von Mossulmit Lebensmitteln versorgt werden. Caritas international, dasHilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, stellt für die akuteNothilfe ihrer lokalen Partner im Großraum Mossul insgesamt 500.000Euro bereit. "Den besonders Schutzbedürftigen muss in dieserdramatischen Situation schnell beigestanden werden", sagte OliverMüller, Leiter von Caritas international. "Es geht darum, dem Teilder zivilen Bevölkerung schnell und effektiv zu helfen, dem dieFlucht in halbwegs sichere Teile der Stadt geglückt ist und der allesverloren hat."Die seit knapp einem halben Jahr andauernden Kämpfe habenmittlerweile auf die dicht bewohnten Gebiete im Westen von Mossulübergegriffen. Mehr als 170.000 Menschen mussten seit dem erneutenAusbruch der Kämpfe Mitte Februar aus den westlichen Stadtteilenbereits in umliegende Camps fliehen. Insgesamt sind 274.000 Menschenauf der Flucht vor den Kämpfen. Lebensmittel, sauberes Trinkwasser,Säuglingsnahrung und Treibstoff werden besonders dringend benötigt.Die Preise für Grundnahrungsmittel wie Reis, Linsen und Kartoffelnsind für weite Teile der Bevölkerung zunehmend unerschwinglich.Caritas international arbeitet im Irak seit vielen Jahren mit derCaritas Irak und ihren lokalen Gliederungen sowie derHilfsorganisation CAPNI (Christian Aid Program Northern Iraq)zusammen. Die wichtigsten Projektstandorte im Norden des Landesbefinden sich in den Städten Zakho, Erbil, Dohuk und Alkosch, wo imSommer 2014 nach den Kämpfen um Mossul Hunderttausende VertriebeneZuflucht gefunden hatten. Die dortigen Hilfsprojekte werden unteranderem durch das Auswärtige Amt unterstützt.Hinweis an die Hörfunkredaktionen: Im Anhang finden Sie zur freienVerwendung ein Statement von Oliver Müller, Leiter Caritasinternational, zu den Hilfsleistungen der Caritas und ihrer Partnerin Mossul.Weitere Informationen: http://www.caritas-international.de/Spenden mit Stichwort "Nothilfe Irak" werden erbeten auf:Caritas international, Freiburg,IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.de- Charity SMS: SMS mit CARITAS an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Caritas international4,83 EUR)Diakonie Katastrophenhilfe, BerlinEvangelische BankIBAN: DE6852 0604 1000 0050 2502BIC: GENODEF1EK1Stichwort: Humanitäre Hilfe Syrien/IrakOder online unter:http://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/Caritas international ist das Hilfswerk der deutschen Caritas undgehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalenMitgliedsverbänden.Pressekontakt:Hrsg.: Deutscher Caritasverband,Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit,Karlstr. 40,79104 Freiburg.Telefon 0761 / 200-0.Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293),Achim Reinke (Durchwahl -515)www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell