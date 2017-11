Der Kampf um die Krone der Tenniswelt: die ATP Finals in London exklusiv bei Sky - Alexander Zverevs Auftaktmatch gegen Marin Cilic am Sonntagabend ab 21.00 Uhr live

Unterföhring (ots) -- Ab Sonntag überträgt Sky die Nitto ATP Finals täglich um 15.00und 21.00 Uhr live und exklusiv, das Finale am Sonntag, 19.11. ab19.00 Uhr- Neben Alexander Zverev gehen Rafael Nadal, Roger Federer,Dominic Thiem, Marin Cilic, Grigor Dimitrov, David Goffin und JackSock an den Start- Exklusive Aussagen von Aexander Zverev ab Freitagabend auf SkySport News HD und auf skysport.de sowie am Sonntag vor ZverevsAuftaktmatch um 21.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD- Sky für jedermann: Mit Sky Ticket können Tennisfans tages-,wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung live dabeisein- Highlights aus London am Montag, 20.11., ab 21.30 Uhr freiempfangbar auf Sky Sport News HDUnterföhring, 10. November 2017 - Bereits seit 1970 wird inwechselnden Formaten zum Abschluss eines jeden Tennisjahres derinoffizielle Tennis-Weltmeister ermittelt. Die am Sonntag beginnendenNitto ATP Finals bilden auch in diesem Jahr den Rahmen für daskrönende Saisonfinale 2017. Die prestigeträchtige Veranstaltungfindet zum mittlerweile neunten Mal in London statt und ist neben denGrand-Slam-Turnieren einer der Höhepunkte für alle Tennisprofis und-fans.Sky berichtet ab diesem Sonntag bis zum Finale täglich live undexklusiv aus London. Jeweils um 15.00 Uhr und 21.00 Uhr überträgtSky an den ersten sechs Turniertagen jeweils zwei Gruppenspiele, amnächsten Samstag und Sonntag (18./19.11.) finden dann die Halbfinalsund das Finale statt. Insgesamt überträgt Sky alle 15 Matches derEinzel-Konkurrenz sowie das Finale des Doppel-Wettbewerbs live. SkyReporter Moritz Lang berichtet live aus London, Stefan Hempel undPaul Häuser kommentieren die Matches.In diesem Jahr feiert Deutschlands Top-Profi Alexander Zverevseine Premiere beim Kräftemessen der besten Tennisspieler der Welt.Der 20-Jährige hat sich hinter Rafael Nadal und Roger Federer alsDrittplatzierter der Weltrangliste für das Turnier qualifiziert undmöchte nach zwei Masters-Titeln in Rom und Montréal und dem Sieg beim500er-Turnier in Washington seine überragende Saison krönen.In der Gruppenphase lauten die Gegner des Deutschen in der "GroupBoris Becker" Roger Federer, Marin Cilic und Jack Sock. In der "GroupPete Sampras" treffen Rafael Nadal, Dominic Thiem, Grigor Dimitrovund David Goffin aufeinander. Als Favorit gilt in diesem Jahr dieaktuelle Nummer Eins der Welt, Rafael Nadal, der die ATP Finals inseiner langen erfolgreichen Karriere jedoch noch nie gewinnen konnte.Alexander Zverev im exklusiven Interview und sein Auftaktmatch amSonntag liveZum Auftakt am Sonntag um 15.00 Uhr trifft der sechsmalige SiegerRoger Federer auf den US-Amerikaner Jack Sock. Um 21.00 Uhr startetdann Alexander Zverev ins Turnier. Sein erster Gegner ist der KroateMarin Cilic, neben Dominic Thiem einer von nur zwei Spielern, dieauch 2016 in London antraten.Vor Turnierbeginn steht Alexander Zverev Sky auch für einexklusives Interview zur Verfügung. Aussagen aus dem Gespräch mit SkyReporter Moritz Lang sind ab Freitagabend auf Sky Sport News HD undauf skysport.de sowie am Sonntag vor dem Auftaktmatch um 21.00 Uhrauf Sky Sport 1 HD zu sehen.Highlights auch frei empfangbar auf Sky Sport News HDDie Highlights des Turniers sind am Montag, 20. November von 21.30Uhr bis 22.30 Uhr auch frei empfangbar auf Sky Sport News HD zusehen.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne langeVertragsbindung live dabei seinMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Tennisfans, dienoch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internetbietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wieSmart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiterenStreaming-Geräten.Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Ticketsauch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des SkyFußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Die ATP Finals in London live bei Sky und Sky Go sowie ohne langeVertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Sonntag, 12.11.: R. Federer - J. Sock ab 15.00 Uhr auf Sky Sport 3HD Sonntag, 12.11.: A. Zverev - M. Cilic ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 2HDMontag, 13.11.: D. Thiem - G. Dimitrov ab 15.00 Uhr auf Sky Sport1 HD Montag, 13.11.: R. Nadal - D. Goffin ab 21.00 Uhr auf Sky Sport1 HDDienstag, 14.11., 3. Tag in London ab 15.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDDienstag, 14.11., 3. Tag in London ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDMittwoch, 15.11., 4. Tag in London ab 15.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDMittwoch, 15.11., 4. Tag in London ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDDonnerstag, 16.11., 5. Tag in London ab 15.00 Uhr auf Sky Sport 1HD Donnerstag, 16.11., 5. Tag in London ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 1HDFreitag, 17.11., 6. Tag in London ab 15.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDFreitag, 17.11., 6. Tag in London ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDSamstag, 18.11., Halbfinale 1 ab 15.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDSamstag, 18.11., Halbfinale 2 ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDSonntag, 19.11., das Finale ab 19.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD (dasDoppel-Finale bereits ab 16.30 Uhr live auf Sky Sport 1 HD)Montag, 20.11., die Highlights aus London ab 21.30 Uhr auf SkySport News HD 