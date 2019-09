Kampf um Grünen-Fraktionsvorsitz: Bayram unterstützt Hofreiter

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Im Wettbewerb um die Spitze der Grünen-Bundestagsfraktion positionieren sich die ersten Abgeordneten öffentlich. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Canan Bayram unterstützt den derzeitigen Amtsinhaber Anton Hofreiter: "Wir sind bereits inmitten der Klimakrise und müssen schon bald Antworten auf das Klimakabinett der Bundesregierung geben", sagte Bayram dem "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe. Dies könne für die Partei "niemand besser als Anton Hofreiter", so die Grünen-Politikerin weiter.

Die Grünen hätten Erfolg seit sie sich um Antworten auf solche Fragen kümmerten, anstatt sich in Machtspielen gegenseitig zu schwächen, sagte Bayram dem "Spiegel". Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt wollen bei der Wahl am 24. September erneut als Fraktionsvorsitzende kandidieren. Am vergangenen Samstag hatten der frühere Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir und die Bremer Bundestagsabgeordnete Kirsten Kappert-Gonther überraschend ebenfalls ihre Kandidatur angekündigt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur