Verschleppt, versklavt, vergewaltigt: Tausende Frauen wurden Opferdes brutalen Krieges, den die Terror-Organisation IS im Nordirakgegen die Bevölkerung führt. Viele von ihnen greifen zu den Waffenund schlagen ebenso gnadenlos zurück. Thilo Mischke geht für"Uncovered" (21. August 2017, 21:10 Uhr auf ProSieben) an die Frontim Nordirak und spricht mit den Kämpferinnen der kurdischenPeschmerga-Armee. Wofür setzen die Frauen jeden Tag zwischenSelbstmordattentätern auf Motorrädern und Flakfeuer an der Front ihrLeben aufs Spiel?Auf die Frage, ob sie sich vor einer Gefangennahme durch den ISfürchte, antwortet eine der Kämpferinnen: "Wenn es dazu kommensollte, habe ich eine letzte, eine extra Patrone. [...] Nur meineLeiche kann dann in die Hände des IS fallen. Sie kriegen mich nichtlebend." ProSieben-Reporter Thilo Mischke: "Das ist für diese FrauenNormalität - dass sie sich selbst erschießen werden, um nichtertragen zu müssen, wie sie vergewaltigt werden. DieseSelbstverständlichkeit, mit der sie das feststellen, macht michunsagbar traurig."Hintergrund "Islamischer Staat" im Irak:Der Irak gilt als das weltweit am meisten von Terrorismusbeeinträchtigte Land der Erde. 62 Prozent aller Terrortoten gehen aufdas Konto des IS - eine vorsichtige Schätzung, da 37 weitere Prozentder Tötungen von Unbekannten ausgeführt wurden. * 2014 verübte der ISim Nordirak ein Massaker unvorstellbaren Ausmaßes an der religiösenMinderheit der Jesiden - 5.000 Männer wurden erschossen und geköpft,mehr als 7.000 Frauen und Kinder als Kriegsbeute verschleppt,verkauft und vergewaltigt. Viele der Frauen, die entkommen konnten,kämpfen in der "Sun Brigade" der Peschmerga-Armee gegen den IS. Dieirakische IS-Hochburg Mossul wurde nach dem Ende der Dreharbeiten für"Uncovered" befreit, doch der Kampf gegen den IS geht weiter.*Quelle: GLOBAL TERRORISM INDEX 2016, Institute for Economics & Peace"Uncovered: Kämpfer" mit Thilo Mischke - am Montag, 21. August 2017,um 21:10 Uhr auf ProSieben