"Kampf um Bears Ears": 3sat zeigt Dokumentation über Navajo zwischen Ranchern, Trump und Uranlobby (FOTO)

Am Freitag, 10. August 2018, 19.20 Uhr, zeigt 3sat dieDokumentation "Kampf um Bears Ears: Navajo zwischen Ranchern, Trumpund Uranlobby". In dem Film von Steffanie Riess geht es um dasSchutzgebiet Bears Ears im Südosten Utahs, das für die Navajo undvier weitere Indianerstämme eine heilige Stätte ist. Das von ihnenerkämpfte Mitspracherecht über die Nutzung des Gebiets ist akutbedroht, denn kaum war Donald Trump Präsident der USA geworden,beschnitt er die Größe des von Barack Obama 2016 eingerichteten"National Monuments" um 85 Prozent. "Bears Ears" umfassteursprünglich mit 5470 Quadratkilometern ungefähr die doppelte Größedes Saarlands; seit dem Trump-Erlass 2017 sind es nur noch knapp 820.Die weißen Rancher der Gegend hatten Angst um ihr Weideland, und dieEnergiekonzerne interessieren sich für die reichen Uranvorkommen. DieDokumentation "Kampf um Bears Ears" zeigt, wie die Navajos um ihrLand und ihre Existenz kämpfen.Vor Jahrzehnten wurde schon einmal in der Region Uran abgebaut.Vor der Gefahr hatte niemand gewarnt; die Folgen für Natur undBevölkerung waren und sind noch immer verheerend. Über 500 alteUranminen durchsetzen die Region. Sie wurden nie gesäubert undverseuchen weiter die Umwelt. Auch das Grundwasser ist durch dieMinen bis heute verseucht, und immer noch haben viele Navajo keinenZugang zu sauberem Trinkwasser, trinken täglich giftiges Wasser.Viele starben an Krebs und Nierenversagen, und auch heute noch leidetein Viertel der Navajo unter erhöhten Uranwerten und den damitverbundenen gesundheitlichen Problemen.