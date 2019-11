Kampf gegen Steuerdumping: Paris will Mindestsatz von 12,5 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet C":

PARIS (dpa-AFX) - Im Kampf gegen das internationale Steuerdumping tritt Frankreich für einen Mindeststeuersatz für Unternehmen von 12,5 Prozent ein.



Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire sprach am Dienstag bei einer Tagung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris von "einem Referenzpunkt". Konzerne sollten zudem nicht global, sondern in den einzelnen Ländern besteuert werden.

Die großen Wirtschaftsländer der G20-Gruppen hatten sich im Juni auf eine gemeinsame Erklärung zur stärkeren Besteuerung von Großkonzernen geeinigt. Damit sollen künftig auch Internetriesen wie Google oder Facebook stärker zur Kasse gebeten werden. Bis Ende kommenden Jahres soll eine globale Mindeststeuer festgelegt werden, hatte es geheißen.

Im Hinblick auf die Besteuerung von Internetkonzernen sagte Le Maire, er setze auf eine internationale Abmachung in der ersten Hälfte des kommenden Jahres. Paris hatte im Alleingang eine Digitalsteuer im Land eingeführt. Viele der von der Steuer betroffenen Unternehmen haben ihren Firmensitz in den USA. US-Präsident Donald Trump hatte daraufhin mit Strafzöllen auf französischen Wein gedroht. Auf EU-Ebene war die Einführung einer Digitalsteuer für Online-Riesen im März gescheitert./cb/DP/jha