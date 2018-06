Kampf gegen Krebs: DAK-Gesundheit zahlt HPV-Impfung bei Jungen

Hamburg (ots) - Die DAK-Gesundheit übernimmt ab 1. Juli auch fürJungen die Impfung gegen humane Papillomviren (HPV). DerVerwaltungsrat der Krankenkasse hat das Angebot jetzt als neueSatzungs-Mehrleistung bewilligt. Bisher ist die Anti-Krebs-Impfungnur für Mädchen eine allgemeine Kassenleistung."Wir wollen den Kampf gegen Krebs in Deutschland entscheidendvoranbringen. Deshalb erstatten wir ab 1. Juli als eine der erstengroßen Kassen die Kosten einer HPV-Impfung auch für Jungen", erklärtDieter Schröder, Vorsitzender des Verwaltungsrats (VR). Das Parlamentder Krankenkasse hat das neue Impfangebot auf seiner Sitzung am 21.Juni in Bremen beschlossen. Es soll für Jungen im Alter von neun bis14 Jahren gelten und bis zum vollendeten 18. Lebensjahr auch dieKosten für Nachholimpfungen abdecken. Die Ständige Impfkommission(STIKO) hat angekündigt, die Impfung für Jungen demnächst in ihreEmpfehlung aufzunehmen. "Jungen, die bei uns versichert sind, müssennicht darauf warten, sondern können schon jetzt diese wichtigeKrebs-Prophylaxe nutzen", so der stellvertretende VR-VorsitzendeHorst Zöller.Humane Papillomviren sind häufig Auslöser vonGebärmutterhalskrebs. Allein in Deutschland erkranken jährlich etwa4.600 Frauen, 1.600 sterben daran. Krebsformen im Mund- undRachenraum und am Darmausgang sowie die sogenannten Genitalwarzenkönnen ebenfalls durch eine Infektion mit dem HP-Virus verursachtwerden. Jungen sind - abgesehen vom Gebärmutterhalskrebs - von allenErkrankungen genauso betroffen wie Mädchen.In der Regel werden die Jungen wie die Mädchen zweimal in einemAbstand von sechs Monaten mit einer Spritze geimpft. Falls derAbstand nicht eingehalten wurde oder eine Nachholimpfung fällig wird,kann eine dritte Impfstoffdosis nötig werden. Die Impfung nimmt beiden Jungen in der Regel der Hausarzt oder ein Kinder- und Jugendarztvor. Die DAK-Gesundheit erstattet die Kosten für den Impfstoff unddie Arztleistung zu 100 Prozent. Die betroffenen Familien reichendazu einfach die entsprechenden Belege bei ihrer Kasse ein.Informationen zur HPV-Impfung bei Jungen gibt es im Internet unterwww.dak.de/hpv oder in jedem DAK-Servicezentrum.Pressekontakt:DAK-GesundheitPressestelleTelefon: 040/2396-1409E-Mail: presse@dak.deOriginal-Content von: DAK-Gesundheit, übermittelt durch news aktuell