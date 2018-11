Kampf gegen Keime (FOTO)

Berlin (ots) -Antibiotika retten vielen Menschen das Leben. In Deutschlandwerden laut Schätzungen der pharmazeutischen Industrie bis zum Jahr2020 etwa 18 neue Antibiotika auf den Markt kommen, die zum Teilgegen bislang resistente Keime wirken.Insgesamt 33.000 Menschen sterben pro Jahr in Europa anInfektionen mit multiresistenten Keimen. Diese alarmierende Zahl isteine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Die pharmazeutischeIndustrie engagiert sich aktiv im Kampf gegen antimikrobielleResistenzen (AMR). Besonders am heutigen Welt-Antibiotika-Tag möchteder Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) e.V.,gemeinsam mit vielen anderen Akteuren weltweit, auf das Problemhinweisen aber auch und vor allem die vorhandenen Lösungsansätze imKampf gegen AMR hervorheben. Neben der Erforschung neuerantibiotischer Wirkprinzipien und der Vermeidung des falschenEinsatzes von Antibiotika liegt der Fokus des BPI und seinerMitgliedsunternehmen auch auf der Weiterentwicklung bekannterantibiotischer Wirkstoffe, dem Ausschöpfen sämtlicherTherapiemöglichkeiten bei Infektionen und die Schaffung derwirtschaftlichen Grundlage für eine auskömmliche Erstattung. In einemPositionspapier beleuchtet der BPI aktuelle Probleme, zeigtnotwendige Maßnahmen auf und stellt die Forderungen und Aktivitätendes Verbands im Umfeld Antibiotika und Resistenzen dar.Hinweis: Die Verwendung des Fotos ist unter der QuellenangabeShutterstock/Kateryna Kon und in Verbindung mit der Pressemeldunghonorarfrei.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner: Julia Richter, Tel. 030 27909-131,jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell