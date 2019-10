Kampf gegen den Hunger: Mastercard Deutschland spendet bis Ende des Jahres zwei Millionen Schulmahlzeiten an das World Food Programme der Vereinten Nationen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard":

Frankfurt/Main (ots) -Karteninhaber können ganz einfach helfen: Am Welternährungstag(16. Oktober) wird für jede Zahlung mit Mastercard - egal, ob onlineoder im Laden - eine Schulmahlzeit für bedürftige Kinder inEntwicklungsländern gespendet.Unter dem Leitmotiv "Doing well by doing good" setzt sichMastercard weltweit für finanzielle Inklusion ein. Eine wichtigeSäule der Initiative ist die internationale Partnerschaft vonMastercard mit dem World Food Programme der Vereinten Nationen, dieseit dem Jahr 2012 besteht. Zu den verschiedenen Programmen derPartnerschaft zählt u.a. die Entwicklung von digitalen Innovationen,um Menschen, die bislang weder ein Bankkonto noch einen Kredit odereine Versicherung erhalten können, Zugang zum Finanzsystem zugewähren. Mastercard möchte bis zum Jahr 2020 500 Millionen Menschenweltweit in das Finanzsystem eingliedern.Mit seinen Aktionen unterstützt Mastercard zudem dasWFP-Schulmahlzeitenprogramm, um Schülern Bildung und bessereZukunftschancen zu sichern. Tägliche kostenlose Schulmahlzeitenmotivieren arme Familien, ihre Kinder regelmäßig in die Schule zuschicken. Häufig sind Mädchen die Zielgruppe desSchulmahlzeitenprogrammes, da sie erst so eine Chance auf Bildungerhalten. Gleichzeitig bekommen die Kinder regelmäßig gesunde Nahrungund können sich besser konzentrieren. Vor zwei Jahren gab Mastercardbekannt, weltweit 100 Millionen Schulmahlzeiten an das WFP zuspenden, um die Bedürfnisse der sozial am stärksten benachteiligtenMenschen zu erfüllen. Als Teil dieser globalen Initiative hatMastercard Deutschland In diesem Jahr das Ziel bis Ende des Jahreszwei Millionen Schulmahlzeiten für das WFP zu spenden.Peter Bakenecker, Divisional President Mastercard Germany &Switzerland, sagt: "Seit mehreren Jahren kämpfen wir zusammen mit demWorld Food Programme für eine Welt ohne Hunger. Wir wollen, dassunsere Aktionen Hilfe einfach und alltäglich machen und gleichzeitigeine große Wirkung erzielen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wirdieses Jahr unsere bislang größte Spendenkampagne in Deutschlandumsetzen werden."Einen Schwerpunkt der Kampagne bildet der Welternährungstag am 16.Oktober. An dem Tag können Mastercard-Inhaber ganz einfach helfen,denn für jede Zahlung mit Mastercard - egal, ob online oder im Laden- wird eine Schulmahlzeit an das World Food Programme gespendet. AmMorgen des 16. Oktober veranstaltet Mastercard in Berlin in derFiliale der Bäckerei Zeit für Brot in der Eberswalder Straße inBerlin eine Presse-Veranstaltung zusammen mit den prominentenUnterstützern der Kampagne. TV-Moderatorin Frauke Ludowig, Gründerinund Influencerin Diana zur Löwen und YouTuber Izzi werden beimVerkauf der Backwaren mithelfen und die Kunden auf die Spendenaktionaufmerksam machen.Auch wer noch keine Mastercard besitzt, kann mitmachen: In Kürzesind eigens kreierte Augmented-Reality-Filter auf den SocialMedia-Plattformen Facebook und Instagram verfügbar. Jeder, der einSelfie von sich macht und den Hashtag #zerohunger nutzt, kann ausdrei verschiedenen Filtervariationen wählen. Bei Verwendung wird dannautomatisch eine Schulmahlzeit an das World Food Programme gespendet.Auch Frauke Ludowig, Diana zur Löwen und Izzi werden auf ihrensozialen Kanälen auf die Filter und den Spendenmechanismus vom 16.Oktober hinweisen.Weitere Informationen zu der Kampagne gibt es unter:www.mastercard.de/zerohungerÜber MastercardMastercard (NYSE: MA) ist ein internationalesTechnologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Unser globalesZahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Kartenbesitzer, Banken,Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern undGebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten diealltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher,sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen ebensowie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. FolgenSie uns auf Twitter @MastercardDE, reden Sie mit im Beyond theTransaction Blog und abonnieren Sie die neuesten Nachrichten imEngagement Bureau.Pressekontakt:Juliane Schmitz-EngelsHead of Communications Germany and SwitzerlandJuliane.Schmitz-Engels@mastercard.comOriginal-Content von: Mastercard Deutschland, übermittelt durch news aktuell