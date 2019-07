Kampf gegen Geldwäsche bei Immobiliengeschäften: Scholz (SPD) hat keine Bedenken bei Barzahlungen

Berlin (ots) - Im Kampf gegen Geldwäsche hält BundesfinanzministerOlaf Scholz (SPD) daran fest, dass Käufer von Immobilien auch hoheSummen bar bezahlen können."Bargeld ist in Deutschland zu Recht beliebt", sagte Scholz amMittwoch im ARD-Mittagsmagazin. Er verwies darauf, dass es nun aberAnzeigepflichten gibt. "Wenn so etwas Ungewöhnliches stattfindet,dass sehr viel bar bezahlt wird, dann muss es eine Mitteilung geben",sagte Scholz. Die zuständigen Behörden könnten solchen Mitteilungendann nachgehen.Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einen Gesetzentwurfbeschlossen, der Geldwäsche beim Kauf von Immobilien erschweren soll.So sollen unter anderem Notare und Immobilienmakler stärker in diePflicht genommen werden und Auffälligkeiten, zum Beispiel großeBargeldmengen, melden müssen. Außerdem soll dieAnti-Geldwäsche-Einheit des Bundes mehr Kompetenzen erhalten.Der Bundestagsabgeordnete Fabio de Masi (Die Linke) hattekritisiert, dass in Deutschland Käufer von Immobilien auch sehr großeBeträge bar bezahlen können. "Das ist ein Magnet für Schwarzgeld",sagte de Masi.Kritik daran, dass das sogenannte Transparenzregister künftigöffentlich einsehbar sein soll, wies Scholz im ARD-Mittagsmagazinzurück. "Ich glaube, dass wir ein öffentliches Interesse haben, dassman sehen kann, wer wirtschaftlich hinter bestimmten Aktivitätensteht", sagte Scholz. Das Register zeigt unter anderem, wer hintereinem Unternehmen als Käufer steckt. Es war bislang nur für wenigePersonen einsehbar.Scholz betonte, dass die Öffnung des Transparenzregisters derStrafverfolgung hilft: "Weil Transparenz immer ein ganz wichtigesMittel ist, auch um die Behörden, die Missbräuche aufdecken wollen,zu unterstützen."Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell