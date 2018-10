Im Kampf gegen Fälscher: Variuscard unterstützt Bundesministerium für Inneres - BILD

Wien (ots) - Im Zuge einer Weiterbildung des vom BMI geleitetenQualitätszirkel, fand am 04. Oktober 2018, bei Variuscard in Wieneine Schulung zum Thema Identitätssicherheit statt. 14 Beamte desBundesministeriums für Inneres und der Polizei diskutierten mit denExperten von Variuscard, Herrn Mag. (FH) Ing. Michael Dorner undHerrn Michael Rolenec, verschiedene Praktiken derDokumentenfälschung, aber auch Maßnahmen zur Verbesserung derSicherheit und zur leichteren Identifizierung durch die Exekutive vorOrt.Im speziell für den Qualitätszirkel aufbereiteten Vortrag wurdenwichtige Informationen über die unterschiedlichenKarten-Produktionsmöglichkeiten dargestellt und die Beamten überneueste Entwicklungen bei der Kartenproduktion, aber auch über neueFälschungsmethoden informiert. Wichtige Sicherheitsfeatures wurden imDetail besprochen um gemeinsam neue Wege für besondersfälschungssichere Identitätskarten zu finden.Zwtl.: Warum braucht es eine enge Kooperation mit denKartenproduzenten?Entsprechend der jeweiligen Anforderungen an das Dokument, gibt esverschiedene Varianten um eine sichere Lösung zu konstruieren undhierbei gilt - nicht immer ist auch die teuerste Lösung die beste.Spezialisten des Kartenproduzenten bringen die notwendige Erfahrungmit das richtige Kartenmaterial zu finden und bei der Auswahl derpassenden Sicherheitsmerkmale zu unterstützen. Auch dieBerücksichtigung von weiteren Einflussfaktoren wie die Lebensdauerder Dokumente, deren Personalisierung und Ausgabe, liegen imErfahrungsschatz des Herstellers und sollten grundsätzlich gemeinsambesprochen werden.Zwtl.: Variuscard als Kompetenzzentrum für fälschungssichereIdentitätskartenDas beste Sicherheitsmerkmal ist jenes, welches dem potentiellenFälscher nicht bekannt ist. Variuscard legt größten Wert auf dieGeheimhaltung spezieller Entwicklungen zur Erhöhung der Sicherheitvon Dokumenten. Umso mehr entwickelt sich der Wiener Standort vonVariuscard zum Kompetenzzentrum für maßgeschneiderte Lösungen undspezielle Anforderungen von Partnern weltweit.Zwtl.: Neueste Entwicklung Digitaldruckmaschinen mit bis zu 4.800dpiNeueste Digitaldruckmaschinen können bereits mit über 4.800 dpidrucken und sind somit in der Lage, Merkmale wie Guillochen undMikroschriften in einer Qualität zu produzieren, welche mit freiemAuge kaum vom herkömmlichen Offsetdruck zu unterscheiden ist.Technische Entwicklungen wie diese machen es notwendig, über neuesicherheitsrelevante Merkmale nachzudenken um Dokumente und die damitverbundenen Identitäten noch mehr als bisher zu schützen.[Weitere Informationen](https://www.variuscard.com/plastikkarten/security/)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Variuscard GmbHMag. Stefanie Kirchmayermarketing@variuscard.comwww.variuscard.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/13133/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: VARIUSCARD GmbH, übermittelt durch news aktuell