Unterföhring (ots) -- Alle neun Episoden der zweiten Staffel ab 7. November auf SkyTicket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf- Lineare Ausstrahlung ebenfalls ab 7. November auf Sky AtlanticHD- Auch in UHD verfügbarDer Kampf zwischen Römern und Kelten geht in die zweite Runde. Sky präsentiertalle neun Episoden der zweiten Staffel ab 7. November auf Sky Ticket, Sky Go undüber Sky Q auf Abruf. Die lineare Ausstrahlung erfolgt ebenfalls ab 7. Novemberimmer donnerstags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD. Über Sky Q ist die Serieauch in UHD empfangbar. "Britannia" ist ein Sky Original in Kooperation mitAmazon Prime. Auch die erste Staffel der Historien- und Fantasyserie steht aufAbruf zur Verfügung.Über "Britannia":Im Jahr 45 nach Christus: Die Provinz Britannia bereitet sich auf den Besuch vonKaiser Claudius vor. General Aulus (David Morrissey) eröffnet den keltischenStammeshäuptlingen, dass sie in Zukunft Steuern zahlen müssen und ihren Götternrömische Namen geben sollen. Amena (Annabel Scholey), die neue Königin derCantii von römischen Gnaden, zieht durchs Land, um für Aulus neue Bündnispartnerzu gewinnen. Wer Widerstand leistet, wird brutal ermordet. Unterdessen schöpfendie Druiden neue Hoffnung. Nach fünf langen Monaten Wartezeit hat Veran(Mackenzie Crook) eine Antwort von den Göttern erhalten: Die Druiden werden inden Krieg ziehen. Und das junge Mädchen Cait (Eleanor Worthington-Cox) scheintdie neue Erlöserin zu sein und wird von Divis (Nikolaj Lie Kaas) in alleGeheimnisse der Natur eingeweiht.Das erzählerisch und optisch opulente Sky Original "Britannia" entführt in diefaszinierende Welt keltischer Mystik, zeigt brutale Schlachten und fieseIntrigen - unterlegt mit einem ungewöhnlichen Pop-Soundtrack. Die Serie ist eineMischung aus Fantasy- und Historienserie und erzählt die fesselnde Geschichteüber die Invasion Britanniens durch die Römer im Jahr 43 n.Chr. In denHauptrollen sind "The Walking Dead"-Bösewicht David Morrissey, Annabel Scholey("Walking On Sunshine"), Mackenzie Crook ("Fluch der Karibik"-Reihe), ZoëWanamaker ("Harry Potter und der Stein der Weisen") und Kelly Reilly ("TrueDetective").Facts:Originaltitel: "Britannia", Historien-Fantasyserie, GB/USA 2019, 9 Episoden, jeca. 45 Minuten. Drehbuch: Jez Butterworth, Tom Butterworth, Richard McBrien.Ausführender Produzent: Rick McCallum. Regie: Luke Watson, Lisa James Larsson,Rob Savage, u. a. Darsteller: David Morrissey, Kelly Reilly, Zoë Wanamaker,Nikolaj Kaas, MacKenzie Crook, Annabel Scholey.Ausstrahlungstermine:Ab 7. November 2019 alle neun Episoden auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q aufAbruf sowie linear ab 7. November 2019 immer donnerstags um 20.15 Uhr auf SkyAtlantic HD. Über Sky Q ist die Serie auch in UHD verfügbar.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichstenUS-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebtenSerien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie"Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüberhinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wiez.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie"oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischerOriginalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalteplattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibelabgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicherLaufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Über Sky Ticket:
Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne lange VertragsbindungSerien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. 