Unterföhring (ots) - We like! Top-Influencerin Dagi Bee (25) tritt in dernächsten Ausgabe von "Schlag den Star" gegen Moderatorin Cathy Hummels (32) an.Live auf ProSieben am 21. März 2020. Welche der beiden Power-Frauen macht sichnur einen Tag nach dem "Weltglückstag" zur Gewinnerin? Welche der beidenschlagfertigen Stars siegt mit Kampfgeist, Köpfchen und Geschick?Dagi Bee und Cathy Hummels treten in bis zu 15 Runden in Deutschlandsbekanntester Promi-Duell-Show gegeneinander an. Elton führt bei "Schlag denStar" durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Als Music-Act ist Rita Ora("How to be lonely") live im Studio. Produziert wird "Schlag den Star" von RaabTV.Tickets für die Show sind erhältlich auf www.brainpool-tickets.de."Schlag den Star", am Samstag, 21. März, um 20:15 Uhr live auf ProSieben