Kampf der Kulturen / Aufschlussreiche Erlebnisse bei einer USA-Tour

Itzehoe (ots) - Verliert Europa den Anschluss? Die Gefahr ist da,meint Jörg Wiechmann, Geschäftsführer des Itzehoer Aktien-Clubs(IAC). Und das hat auch Folgen für die Geldanlage."Bedenkenträgerei, Besitzstandswahrung und Bürokratismus diesseitsdes Atlantiks - Risikobereitschaft, Zukunftsorientierung undPragmatismus jenseits des großen Teichs." Das ist Wiechmanns Eindrucknach vier Wochen in den USA. Beispiel New York: Wo vor zehn Jahrendie Pleite von Lehman Brothers die weltweite Finanzkrise ausgelösthabe, stünden die US-Banken heute mit Rekordgewinnen stärker da alszuvor. Anders in Europa und in Deutschland: Die Branche werdeübermäßig reguliert, das Abschreiben fauler Kredite aus politischenGründen verschleppt.In Omaha erlebte Wiechmann das "Woodstock des Kapitalismus": Mehrals 40.000 Anleger aus aller Welt pilgerten zur Hauptversammlung vonSuper-Investor Warren Buffett. Riesiges Medieninteresse, per Busanreisende Schulklassen, und das bei dem für Deutsche trockenen ThemaGeldanlage. "Hierzulande unvorstellbar", sagt derIAC-Geschäftsführer, der in San Francisco und dem Silicon Valley dennächsten großen Unterschied zwischen neuer und alter Welt fand: Dorthätten Unternehmen wie Google, Facebook und Co., einst in Garagengegründet, die digitale Weltherrschaft an sich gerissen und ihreGründer zu Self-Made-Milliardären gemacht, während man solcheErfolgsgeschichten in Europa und Deutschland vergebens suche."Milliardenvermögen werden hier quasi ausschließlich innerhalb vonFamiliendynastien vererbt." Und in Deutschland schleppe sich derDieselskandal zäh wie Kaugummi durchs dritte Jahr, während inKalifornien bereits selbstfahrende Autos unterwegs seien, "wenn auchnoch nicht immer ganz unfallfrei". In Seattle schließlich erlebteWiechmann beim Onlinehändler Amazon den weltweit ersten Supermarktohne Kassen mit digitaler Erfassung des Einkaufs - "volleDatenkontrolle für Amazon inklusive". Die EU dagegen habe gerade erstmit dem neuen Datenschutzgesetz ein Bürokratie-Monster eingeführt.Fazit des IAC-Geschäftsführers: "Weder in der Politik noch in derWirtschaft ist alles gut, was aus den USA kommt - und nicht alles inEuropa ist schlecht." Doch hier dominierten Besitzstandswahrung undFesthalten an alten Strukturen, während jenseits des Atlantiks dieZukunft pro-aktiv gestaltet werde, und das in einer Zeit zunehmendenWettbewerbs der politischen und wirtschaftlichen Systeme. Das bedeutefür den Anleger: "Will man, dass sein Geld dort arbeitet, wo dieMusik spielt, führt an einem nennenswerten Anteil US-Aktien im Depotkein Weg vorbei."