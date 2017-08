Kampagne zur Nachhaltigkeit: EDEKA und WWF wecken den Panda in Dir

Hamburg (ots) - Es sind die kleinen Dinge, die die Welt verändern!Das ist die Botschaft der neuen Nachhaltigkeitskampagne von EDEKA undWWF. Zum Auftakt startet heute der neue Online-Film mit Heldin Emma:Sie handelt im Alltag besonders umweltbewusst - und verwandelt sichdabei selbst immer mehr in einen Panda! In einem zweiten Clip wirddas Engagement von EDEKA und WWF am Beispiel von umwelt- undsozialverträglicher angebauten Bananen veranschaulicht. Weiter gehtes ab 11. September mit einer Treuepunktaktion, bei der EDEKA-Kundendie beliebten Schleich®-Tiere zum Vorteilspreis erhalten. MehrInformationen zur Partnerschaft von EDEKA und WWF unterwww.edeka.de/nachhaltigkeitNeben den beiden Online-Filmen, die gekürzt auch im TVausgestrahlt werden, informieren EDEKA und WWF auf allenKommunikationskanälen über nachhaltiges Handeln und geben Anregungen,wie jeder selbst in seinem Alltag etwas verändern kann. Auch direktin den EDEKA-Märkten zeigt der WWF-Panda Präsenz: GroßflächigePlakate informieren über die Partnerschaft, und als "Umweltexperte"gibt der Panda Tipps für einen nachhaltigeren Einkauf.Ab dem 11. September geht es dann "tierisch" zur Sache: Das PandaPuzzle-Gewinnspiel winkt mit attraktiven Preisen, und in der großenTreuepunktaktion haben alle Kunden die Chance auf 20 Schleich®-Tierezum vergünstigten Preis. Und so funktioniert's: Pro zehn EuroEinkaufswert erhält der Kunde eine Sammeltüte mit je zwei Stickernund zwei Treuepunkten. Mit den Stickern werden die Gewinnspiellosevervollständigt. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine, Bahn-Cards,Musicaltickets oder Elektroroller. Für Eltern mit Kindern istbesonders die Treuepunktaktion attraktiv: Insgesamt 20Schleich®-Tiere bedrohter Arten stehen zum Sammeln bereit. DasTeilnahmeheft mit allen Informationen ist in der Broschüre"Nachhaltig gewinnt" enthalten, die in den teilnehmenden Märktenkostenlos ausliegt.Der WWF-Panda dient den Kunden auf rund 400EDEKA-Eigenmarkenartikeln als Wegweiser für nachhaltigere Produkte.Diese erfüllen mindestens einen vom WWF anerkannten ökologischenStandard (EU-Biosiegel, Naturland, Bioland oder vergleichbareBioverbände, MSC, FSC oder Blauer Engel) und sind entsprechend derKriterien unabhängiger Prüforganisationen zertifiziert. Mehr zumThema Nachhaltigkeit bei EDEKA und weitere Infos zurGewinnspiel-/Treuepunktaktion finden Sie online unterwww.edeka.de/nachhaltigkeitEDEKA und WWF - strategische Partner für NachhaltigkeitDie im Jahr 2009 begonnene Kooperation zum Schutz der Meere undfür nachhaltige Fischerei wurde 2012 zu einer umfassenderen undlangfristigen Partnerschaft weiterentwickelt. Der WWF berät EDEKAwissenschaftlich fundiert in unterschiedlichen Themen- undSortimentsbereichen. Schwerpunkte sind Fisch und Meeresfrüchte,Holz/Papier/Tissue, Palmöl/Palmkernöl, Soja/ NachhaltigereNutztierfütterung, Süßwasser, Klima, Verpackungen undBeschaffungsmanagement. Zielsetzung ist es, die natürlichenRessourcen der Erde zu schonen, den ökologischen Fußabdruck von EDEKASchritt für Schritt deutlich zu verringern und immer mehr Kunden fürnachhaltigere Produkte sowie nachhaltigeren Konsum zu begeistern.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägtenEDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreierStufen: Bundesweit verleihen rund 4.000 selbstständige KaufleuteEDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolledes Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht.Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüberhinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen.Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der HamburgerEDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wiedie erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel". Von hiererfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wiebeispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zurEntwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit demTochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinauserfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breiteLeistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2016mit mehr als 11.200 Märkten und 351.500 Mitarbeiterinnen undMitarbeitern einen Umsatz von 49,6 Mrd. Euro. Mit rund 16.600Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder inDeutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationMitarbeiter- und MedienkommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dewww.edeka-verbund.deOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell