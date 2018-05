Kampagne zur Früherkennung der Duchenne Muskeldystrophie mit neuer Website online - weil jeder Tag zählt!

Frankfurt am Main (ots) - Wenn Kinder, vor allem Jungen, in ihrerEntwicklung langsamer sind als Gleichaltrige, kann in seltenen Fällenauch einmal mehr dahinterstecken: Die lebensbedrohliche ErbkrankheitDuchenne Muskeldystrophie (DMD) führt zu einem fortschreitenden Abbauder Muskeln. Da einmal zugrunde gegangene Muskeln nicht wiederrepariert werden können, ist die Früherkennung der DMD umsowichtiger. Nur so bietet sich die Chance, dem Muskelabbauzuvorzukommen und somit das Fortschreiten der Erkrankung zuverlangsamen. Mit der deutschlandweiten Kampagne "Hinterher stattvoll dabei?" möchte PTC Therapeutics das Bewusstsein für die DMD inder Öffentlichkeit schärfen. Ab sofort ist die Kampagnen-Websitewww.hinterherstattvolldabei.de online! Sie bietet allenInteressierten kompakte Informationen rund um die Früherkennungdieser seltenen Erkrankung - für bessere Chancen der kleinenPatienten.Die Erbkrankheit Duchenne Muskeldystrophie (DMD) tritt bei etwa 1von 3.600 bis 6.000 Kindern auf, in den allermeisten Fällen sindJungen betroffen.[1-5] Erste Anzeichen einer DMD können bereits imKleinkindalter auftreten. Durch eine Veränderung in der Erbsubstanzwird bei den betroffenen Kindern kein funktionsfähiges Muskelprotein"Dystrophin" gebildet. Dessen Fehlen dazu führt, dass sich zunächstdie Bewegungsmuskulatur, später auch die Atem- und Herzmuskulaturabbaut. Die Muskelschwäche nimmt im Laufe der Zeit zu und breitetsich im ganzen Körper aus. Der mit der Bewegungsmuskulatur verbundeneVerlust der Gehfähigkeit stellt bei der DMD ein Schlüsselereignis fürdie weitere Prognose dar: Gelingt es, die Gehfähigkeit so lange wiemöglich zu erhalten, kann hierdurch oftmals das Fortschreiten derErkrankung verzögert werden. Daher ist das frühe Erkennen der DMDessenziell, um den Krankheitsverlauf zu verlangsamen und denSymptomen der Erkrankung entgegenzuwirken.Frühe Anzeichen einer möglichen DMD - Hinterher statt voll dabeiEine DMD früh zu erkennen, ist allerdings eine Herausforderung -sowohl für Eltern als auch für Ärzte. Unspezifische frühe Zeichen,wie Verzögerungen beim Bewegen, beim Sprechen, beim Lernen, könnenein erstes Alarmsignal sein, dass etwas nicht in Ordnung ist. DieWebsite www.hinterherstattvolldabei.de bietet kompakte Informationenüber frühe (und späte) Zeichen einer DMD. Anhand eines einfachen"DMD-Checks" können Eltern, Angehörige oder Interessierte beiBeobachtung von Entwicklungsverzögerungen eines Kindes hier in 3Schritten eine schnelle Orientierung erhalten über:1. die frühen und späten Zeichen der DMD ("DMD-Check")2. die Bedeutung des Muskelenzyms Kreatinkinase (CK), um denAnfangsverdacht zu erhärten (oder entkräften)3. die Kontaktierung des Haus- oder Kinderarztes undgegebenenfalls eines Spezialisten, um die Verdachtsdiagnose zubestätigen (oder entkräften)Aufgrund der Seltenheit der DMD kann in den allermeisten Fällendurch diese 3 Schritte schnell Gewissheit erzielt werden, dass eineDMD ausgeschlossen werden kann. In den wenigen Fällen, in denen essich tatsächlich um eine DMD handelt, kann nun schnell gehandeltwerden. Hilfe und Unterstützung erhalten Betroffene bei derPatientenorganisation (aktion benni & co e.V.). Früherkennungermöglicht auch den zeitnahen Zugang zum DMD Patienten-Register(www.dmd-register.de) und optimiert dadurch den Zugang zu innovativenTherapien, Studien und aktuellen Informationen.DMD-Früherkennung verbessert ChancenEine Heilung der DMD ist bisher nicht möglich, jedoch können durchden rechtzeitigen Beginn geeigneter Maßnahmen Symptome gelindert,Komplikationen reduziert und die Lebensqualität optimiert werden.Zudem setzen neue, innovative Medikamente an der genetischen Ursacheder Erkrankung an und können bei bestimmten Formen der DMD zumEinsatz kommen - auch hierbei ist ein frühestmöglicher Therapiebeginnvon Bedeutung.Durch eine frühe Diagnose und schnellstmöglichen Beginn geeigneterfachübergreifender Maßnahmen ist es möglich, die Prognose und dieLebensqualität der Kinder zu verbessern. Weil jeder Tag zählt!Über Duchenne-Muskeldystrophie (DMD)Die DMD ist eine seltene, vererbte Muskelerkrankung, die sichschon in der frühen Kindheit offenbart und eines von 3.600 bis 6.000Kindern (meist Jungen) betrifft.[1-5] Ursache ist eine Störung derzugrunde liegenden genetischen Information in der Erbsubstanz (DNA),was zum Fehlen eines wichtigen Eiweißes, das sogenannte Dystrophin,in den Muskelzellen führt. Der Muskelverlust hat zur Folge, dass dieKinder Meilensteine ihrer motorischen Entwicklung, z. B. Gehen,verspätet erreichen. Kinder mit DMD verlieren im Zuge des natürlichenVerlaufs der Erkrankung ihre Gehfähigkeit und werden bereits imfrühen Teenager-Alter rollstuhlpflichtig.[1,2] Letztlich sterben dieBetroffenen häufig im dritten Lebensjahrzehnt.[1,4] Das früheErkennen bzw. die Identifizierung der frühen Zeichen einerMuskelschwäche sowie weiterer Frühindikatoren und die anschließendrasche Überweisung der Patienten an einen Spezialisten zur weiterenDiagnose und Behandlung können dazu beigetragen, die Chancen derKinder zu erhöhen.[4] Weitere Informationen zur DMD unterwww.duchenne.deÜber PTC TherapeuticsPTC Therapeutics ist ein forschendes, biopharmazeutischesUnternehmen mit Stammsitz in New Jersey, USA. "PTC" steht für "Post Transcriptional Control" - der Name reflektiert die wissenschaftliche Plattform des Unternehmens: PTC erforscht und entwickelt innovative Arzneimittel, die die Übertragung genetischer Informationen kontrollieren und damit Fehlsteuerungen bei der Produktion lebensnotwendiger Eiweiße korrigieren können. PTC setzt sich dafür ein, Behandlungsoptionen für Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen zu finden, bei denen es derzeit keine ausreichenden oder kausalen therapeutischen Optionen gibt. Weitere Informationen zu PTC Therapeutics unter www.ptcbio.de. 