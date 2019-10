Kampagne gegen falsche Medikamenten-Entsorgung: Fast ein Viertel der Deutschen hat flüssige Medikamente schon in Toilette oder Spüle entsorgt (FOTO)

Berlin (ots) -24,9 Prozent aller Deutschen haben flüssige Medikamente schon malunsachgemäß über Toilette oder Waschbecken entsorgt. Immerhin jedezehnte befragte Person (11,3 Prozent) hat das schon mit Tablettengemacht. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civeyim Auftrag der Krankenkasse BKK VBU und des Branchenverbands ProGenerika.Warum das falsch ist und was das mit der Wasserqualität macht -darüber informieren BKK VBU und Pro Generika in einer neuen SocialMedia Kampagne, die heute startet.Für mehr Aufklärung und einen verantwortungsbewussten Umgang mitalten Medikamenten haben beide eine Allianz geschlossen.- Das Umweltbundesamt (UBA) hat mehr als 150 Wirkstoffe ausArzneimitteln in deutschen Oberflächengewässern nachgewiesen.- Zwar kommen die betreffenden Wirkstoffe in Gewässern meist nurin ganz kleinen Mengen vor und sind für die menschlicheGesundheit keine akute Gefahr.- Ziel muss es trotzdem sein, die Menge an Arzneimittelrückständenin Gewässern so gering wie möglich zu halten. Dazu gehört diesachgemäße Entsorgung aus privaten Haushalten. Und die darfunter keinen Umständen über Toilette und Waschbecken erfolgen!Die Kampagne "Die anonymen Entsorger" will nicht belehren -sondern durch humoristische Überzeichnung in Form von Geständnissendafür sensibilisieren, dass jeder etwas zum Schutz der Wasserqualitätbeitragen kann. Und so lautet das Motto der gemeinsamen Kampagne:Medikamente ins Klo? Kein Verbrechen. Trotzdem kacke.Die Webseite der Kampagne ist www.anonyme-entsorger.deDas Meinungsforschungsunternehmen Civey hat im Auftrag der BKK VBUund Pro Generika e.V. 2.500 Personen zwischen dem 27. und 28.08.2019befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutscheBevölkerung ab 18 Jahren.Die BKK·VBU (www.meine-krankenkasse.de) ist mit über einer halbenMillion Kundinnen und Kunden sowie mehr als 90.000 Firmenkunden diemitgliederstärkste Betriebskrankenkasse mit Hauptsitz in Berlin. Siegehört zu den 30 größten Krankenkassen Deutschlands und istbundesweit an über 40 Standorten vertreten.Pro Generika (www.progenerika.de) ist der Verband der Generika-und Biosimilarunternehmen in Deutschland. Diese decken 78 Prozent desambulanten Arzneimittelbedarfs der gesetzlich Krankenversicherten undsind somit der Hauptversorger der Bevölkerung mit Arzneimitteln.Pressekontakt:Pro Generika e.V.Anna Steinbach, Leiterin KommunikationTel. 030/81616090 / E-Mail: presse@progenerika.dewww.progenerika.dehttp://twitter.com/progenerikaBKK VBUMarkus Kamrad, Leiter Unternehmenskommunikation,Tel.: (030) 72 61 21-110 presse@bkk-vbu.de / www.bkk-vbu.de /http://twitter.com/bkk_vbuOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell