Kampagne gegen Tiertransporte startet: Präsentation am 29. Juni vorm Brandenburger Tor in Berlin mit Schauspielerin Katrin Heß - Vorstellung von umgebauten Tiertransporter mit Videoleinwänden

Berlin (ots) - Am kommenden Freitag, den 29. Juni 2018, stellt dasDeutsche Tierschutzbüro bei einem Pressetermin vor dem BrandenburgerTor in Berlin seine neueste Kampagne gegen Tiertransporte vor. Beidem Termin enthüllt die Tierrechtsorganisation den umgebautenausrangierten Tiertransporter, mit dem Aktivisten des Vereins ab dem1. Juli, dem internationalen Tag gegen Tiertransporte, durch 32deutsche Großstädte touren, um über die Missstände beiTiertransporten und dem damit verbundenen Tierleid aufzuklären. DerTransporter ist innen und außen mit Videoleinwänden ausgestattet, aufdem Videomaterial aus Tiertransporten gezeigt wird. Am 29. Juni gibtes erstmals für Medienvertreter die Möglichkeit den Tiertransporterzu begutachten. In diesem Rahmen findet auch eine erste Begehunggemeinsam mit Katrin Heß, Schauspielerin, Model, Synchronsprecherinund überzeugte Tierrechtlerin, durch den umgebauten LKW statt."Tiertransporte und die damit einhergehenden Qualen für die Tieremüssen noch stärker öffentlich diskutiert und hinterfragt werden. Mitunserer Kampagne wollen wir das Leid der transportierten Tieresichtbar machen und ihnen so eine Stimme geben", so Fabian Steinecke,Pressesprecher des Deutschen Tierschutzbüros.Allein in Deutschland werden jährlich ca. 800 Millionen Tieregeschlachtet, davon werden täglich 3,7 Millionen Tiere in LKWs überdeutsche Straßen transportiert. Schweine, Rinder, Schafe und vielemehr werden nicht ausschließlich zur Schlachtung transportiert. AuchAufzucht und Mast findet meist an unterschiedlichen Orten, nichtselten in verschiedenen Ländern statt. Innerhalb der EU werden sojährlich Milliarden an Tieren über tausende Kilometer weittransportiert, hunderttausende Tiere werden auch in Länder außerhalbder EU verfrachtet. Regelmäßig kommt es neben Platzmangel,Unterversorgung und nicht eingehaltenen Ruhephasen zu schwerenVerletzungen und tödlichen Auswirkungen auf diesen Todesfahrten. Andiese Zustände erinnert der internationale Tag gegen Tiertransporte,der jährlich am 1. Juli stattfindet. Momentan diskutiert auch derDeutsche Bundestag über gesetzliche Änderungen bei Tiertransporten.Dass Missstände bei Tiertransporten allgegenwärtig sind, zeigtedie Antwort der Landesregierung Brandenburgs auf eine kleine Anfrageder Grünen Landtagsfraktion zum Thema. Dieser ist zu entnehmen, dassdie Verstöße bezüglich des Tierwohls bei Tiertransporten inBrandenburg in den letzten Jahren enorm gestiegen sind. So hatte sichunter anderem die Anzahl der Verstöße hinsichtlich derTransportfähigkeit der Tiere von 2013 zu 2016 beinahe vervierfacht(2013: 53 Verstöße, 2016: 196 Verstöße). Brandenburg steht dabeiexemplarisch für die Zustände bei Tiertransporten in Deutschland undEuropa.Am 1. Juli startet die Tour durch Deutschland offiziell mit einerAuftaktveranstaltung auf dem Alexanderplatz in Berlin. Hier wird derTransporter erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht undAufklärungsarbeit zum Thema geleistet, bevor die Aktivisten auf Tourdurch deutsche Großstädte gehen. Die Auftaktveranstaltung bietetaußerdem Reden und Podiumsdiskussionen von Experten zum ThemaTiertransporte und Massentierhaltung. Musikalische Darbietungen undVegane Foodtrucks runden das Rahmenprogramm ab. Es werden über 300Teilnehmer erwartet.Der Pressetermin im ÜberblickWann: Kommenden Freitag, 29. Juni 2018, 11.00 UhrWo: Vor dem Brandenburger Tor, Pariser Platz, 10117 BerlinWas: Vorstellung der neuesten bundesweiten Kampagne des DeutschenTierschutzbüros gegen Tiertransporter mit der Vorstellung des mitVideobildschirmen umgebauten Tiertransporters; Erstbegehung mitKatrin Heß, Schauspielerin, Model, Synchronsprecherin undTierrechtlerin.