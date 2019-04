Kampagne für Mülltrennung startet

Bonn (ots) - Heute startet die Test-Kampagne der dualen Systemen"Recycle deine Meinung: Mülltrennung wirkt". Das Ziel: ÜberVorurteile und die richtige Mülltrennung aufklären. Die Kampagne wird2020 bundesweit an den Start gehen.Der bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.begrüßt den Beginn der Kampagne. Eric Rehbock,bvse-Hauptgeschäftsführer:"Wer mehr Recycling will, muss dafür sorgen, dass die Qualität derSammlung/Erfassung verbessert wird. Daher ist es erforderlich, dassdie Bürgerinnen und Bürger über regelmäßige und überregionaleKampagnen über den Sinn und Zweck und die Art und Weise dergetrennten Sammlung informiert werden. Wir sind dringend auf dieMitarbeit der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Es ist enormwichtig, diese anzusprechen und einzubinden, denn auch die modernstenSortieranlagen scheitern, wenn schlechtes Inputmaterial auf dieSortierbänder kommt."Der bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.vertritt mehr als 900 mittelständisch geprägte Unternehmen derSekundärrohstoff-, Recycling- und Entsorgungswirtschaft. Damit istder bvse der mitgliederstärkste Branchenverband in Deutschland undEuropa. Unsere Unternehmen sind in der Erfassung und Sammlung, in derAbfallbehandlung, der Sortierung, im Bereich des Recyclings und auchin der Herstellung neuer Produkte aus Recyclingmaterialien tätig.Pressekontakt:Jörg LacherPressesprecherTel. 0177/8884927Mail: lacher@bvse.debvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.VOriginal-Content von: BVSE Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V., übermittelt durch news aktuell