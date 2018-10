Kampagne erinnert an das fünfte Jubiläum des Weltthrombosetags und sensibilisiert Milliarden von Menschen hinsichtlich der Bildung lebensbedrohlicher Blutgerinnsel

Rekordverdächtige globale Aufklärungskampagne erhöht Bewusstseinfür Risikofaktoren, Warnzeichen und Symptome einer ThromboseChapel Hill, North Carolina (ots/PRNewswire) - DerWeltthrombosetag (World Thrombosis Day, WTD) feiert am 13. Oktoberseinen fünften Jahrestag und verzeichnet das bislang größte weltweiteEngagement zur Information und Aufklärung der breiten Öffentlichkeit,der medizinischen Fachkräfte und der politischen Entscheidungsträgerüber den wenig bekannten, aber potenziell tödlichen medizinischenZustand einer Thrombose. Jeder vierte Mensch weltweit stirbt an einerErkrankung, die durch eine Thrombose hervorgerufen wird - die Bildungvon Blutgerinnseln in einer Arterie oder Vene - doch viele Menschensind sich der damit verbundenen Risiken, Anzeichen und Symptome nichtbewusst.Nach fünf Jahren erreicht nun die weltweiteWeltthrombosetag-Kampagne, die über 9.000 Aktivitäten in mehr als 100Ländern umfasst, mehr als 2,7 Milliarden Menschen. Die Kampagne hatmehr als fünf Peer-Review-Präsentationen hervorgebracht, dieeinerseits demonstrieren, welche Belastung Thrombosen auf weltweiterEbene darstellen, und andererseits das mangelnde Bewusstsein in Bezugauf diese Erkrankung bei Gesundheitsdienstleistern und in der breitenÖffentlichkeit zeigen. Über die Forschung hinaus hat sich der WTD zueiner inspirierenden Gemeinschaft für Patienten, Überlebende undderen Angehörige entwickelt, in deren Rahmen Tausenden vonGeschichten und Selfies von Überlebenden, Lehr-Videos undbeeindruckende Stellungnahmen gesammelt werden, anhand derer dieAuswirkungen von Thrombosen weltweit veranschaulicht werden."Der Weltthrombosetag hat seit Beginn der Kampagne vor fünf Jahrenunglaubliche Fortschritte gemacht - und dennoch wird dieErnsthaftigkeit des Problems immer noch unterschätzt", sagte Dr. GaryRaskob(http://www.worldthrombosisday.org/about/founders/gary-raskob/), PhD,Vorsitzender des Weltthrombosetag-Lenkungsausschusses. "Wir freuenuns auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit den mehr als 1.500Partnern der Kampagne in über 100 Ländern, die sich uns anschließen,um ein besseres Bewusstsein zu schaffen und Veränderungen anzukurbeln- was letztlich dazu beitragen wird, Leben zu retten."Jährlich am 13. Oktober hebt die WTD-Kampagne als globaleBewegung, die von der Internationalen Gesellschaft für Thrombose undHämostase (International Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH)(http://www.isth.org/) geleitet wird, die zugrunde liegende Ursacheder drei häufigsten kardiovaskulären Todesursachen hervor:Herzinfarkt, Schlaganfall und venöse Thromboembolie (VTE), eineErkrankung, bei der sich (sehr häufig) in den tiefen Beinvenen einBlutgerinnsel bildet (auch bekannt als tiefe Venenthrombose, TVT),das durch die Zirkulation wandern und sich in den Lugen niederlassenkann (auch bekannt als Pulmonalembolie, PE).Die WTD-Kampagne wurde mit zahlreichen globale Auszeichnungengeehrt: 2017 International and European Association Awards (besteSozialmedien-Kampagne); 2017 ICCA/BestCities Incredible ImpactsAward; 2017 PRSA Thoth Award (Events und Gedenktage); 2017 PRSA ThothAward (globale Kommunikation); 2016 ASAE Power of A Gold Award; 2016PRSA Silver Anvil Award; und 2016 ASAE Gold Circle Merit Award.Mehr zur WTD-Kampagne finden Sie hier: WorldThrombosisDay.org(http://www.worldthrombosisday.org/).Informationen zum WeltthrombosetagDer Weltthrombosetag wurde 2014 ins Leben gerufen und findetjährlich am 13. Oktober statt; er soll das Thrombose-Bewusstsein inder Öffentlichkeit sowie bei Ärzten und in den Gesundheitssystemenerhöhen und letztendlich Todesfälle sowie Behinderungen durchThromboembolien verringern, indem mehr Verständnis zu Ursachen,Risikofaktoren, Anzeichen und Symptomen sowie zur evidenzbasiertenPrävention und Behandlung aufgebaut wird. Die Mission des WTDunterstützt das globale Ziel der Weltgesundheitsversammlung (http://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/political_declaration_en.pdf?ua=1), vorzeitige Todesfälle durch nicht übertragbare Krankheiten bis2025 um 25 Prozent zu senken, und den globalen Aktionsplan der WHO(http://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan/en/) zur Präventionund Kontrolle von nicht übertragbaren Krankheiten im Zeitrahmen von2013-2020. Besuchen Sie www.worldthrombosisday.org für mehrInformationen und dazu, wie Sie sich beteiligen können.Informationen zur ISTHDie ISTH wurde 1969 gegründet und ist die weltweit führendegemeinnützige Organisation, die sich der Förderung desVerständnisses, der Prävention, der Diagnose und Behandlung vonThrombose- und Blutungserkrankungen widmet. Die ISTH ist eineOrganisation mit internationaler Mitgliedschaft, in der mehr als5.000 Ärzte, Forscher und Pädagogen zusammenarbeiten, um das Lebenvon Patienten in über 98 Ländern rund um die Welt zu verbessern.Unter ihren hoch angesehenen Aktivitäten und Initiativen gehörenAusbildungs- und Standardisierungsprogramme, Forschungsaktivitäten,Besprechungen und Konferenzen, Peer-geprüfte Veröffentlichungen undExpertenkomitees sowie der Weltthrombosetag am 13. Oktober. BesuchenSie die ISTH online unter www.isth.org.Pressekontakt:Karen Oliver, Senior Vice PresidentWeber Shandwickkoliver@webershandwick.comOriginal-Content von: International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), übermittelt durch news aktuell