Kampagne / TERRITORY WEBGUERILLAS realisiert erste BMW-Kampagne auf TikTok

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Finanztrends Video zu BMW St



mehr >

München (ots) - Mit dem Launch der neuen 1er-Reihe geht BMW in derKommunikation völlig neue Wege: Erstmals präsentiert sich derMünchner Automobilhersteller mit einer Kampagne auf der angesagtenSocial Media-Plattform TikTok, um auch bei jüngeren Zielgruppenpräsent zu sein. Für Konzept und Umsetzung zeichnet TERRITORYWEBGUERILLAS verantwortlich.Die Agentur für Social Media und Digitalmarketing setzt für dieBrand Awareness-Kampagne auf bekannte Influencer wie Sky and Tami,PatroX und FalcoPunch, die auf TikTok die #THE1challenge ausrufen:Die Social Media-Stars tanzen dabei eine festgelegte Choreographievor und lassen im Anschluss ihre Follower kreativ werden. Diepassende Musik liefert der Künstler Big Gigantic. Mit insgesamt 14Millionen Followern besitzen die Influencer die nötige Reichweite undAuthentizität für diese Kampagne. Die #THE1challenge wird nicht nurauf dem Unternehmenskanal von BMW veröffentlicht, sondern auch aufden Kanälen der Influencer.Mit der Challenge fokussiert sich BMW schwerpunktmäßig auf einejüngere Zielgruppe, um hier Bekanntheit und Image zu steigern. "Schonin jungen Jahren werden Markenpräferenzen festgelegt. Bei wichtigenInvestitionen ist die Meinung der Jugendlichen häufig mitausschlaggebend. Sie sagen, welche Marken angesagt sind, welcheweniger. TikTok ist ihre Plattform und Marken müssen hier Präsenzzeigen", so Marlies Bayha, Executive Creative Director bei TERRITORYWEBGUERILLAS.TikTok ist weltweit für seine kurzen Videos mit überraschendenTransitions bekannt. Jeden Monat nutzen über 500 Millionen User diePlattform aktiv und auch die Download-Zahlen der App wachsenkonstant. Diese zunehmende Relevanz erkennen auch BMW und TERRITORYWEBGUERILLAS und wollen mit der #THE1challenge unterhaltsameKommunikation jenseits der typischen Autowerbung schaffen, die dieUser zur kreativen Auseinandersetzung mit Bewegtbild inspiriert.Bildmaterial zur Kampagne finden Sie hier: https://bit.ly/2LgeBaNÜber TERRITORY WEBGUERILLASDie TERRITORY WEBGUERILLAS sind die Experten für Digital- undSocial Media-Marketing. Die Agentur wurde im Jahr 2000 gegründet undgehört seit 2016 zu TERRITORY, der Agentur für Markeninhalte. Regelnbrechen, unangepasst sein, Kommunikation neu denken - das ist bisheute die DNA der WEBGUERILLAS. Zu den Kunden der WEBGUERILLAS zählenunter anderem Aldi Nord, BMW, Deutsche Telekom, Hornbach und Amarula.Derzeit sind rund 130 Mitarbeiter an den Standorten München, Hamburgund Köln beschäftigt.Pressekontakt:Anh Nguyena.nguyen@cocodibu.deTELEFON 089 / 46 133 46-12Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell