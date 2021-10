Kampagne MADE IN PORTUGAL naturally International Erfolgreich

Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) -Die im März dieses Jahres von der staatlichen Agentur für Investitionen und Außenhandel Portugals (AICEP) gestartete digitale Marketingkampagne MADE IN PORTUGAL naturally war ein voller Erfolg. Sie lief in 30 Ländern mit über 1000 veröffentlichten Artikeln und wurde von mehr als 574 millionen Lesern aufgerufen. Ziel der Kampagne war es, die internationale Nachfrage anzuregen und das Interesse auf Innovation, Individualität und Tradition portugiesischer Produkte sowie das ganz spezielle Angebot in den Bereichen Wohnen und Baustoffe zu lenken.Dabei stand Nachhaltigkeit im Mittelpunkt dieser Kampagne, ist sie doch eines der von den Kunden im Ausland am meisten geforderten Kriterien sowie Alleinstellungsmerkmal des Angebotes MADE IN PORTUGAL auf dem internationalen Markt."Der sorgfältige Einsatz edler und natürlicher Rohstoffe sowie die Anwendung nachhaltiger Produktionsmethoden, getragen von einem starken Engagement für die Umwelt, belegen eindrucksvoll, wie das Universum aus etwa 20.000 Unternehmen der Fachbereiche Innenausstattung und Baustoffe eine integrierte, konsistente und einzigartige Angebotspalette gewährleistet. All diese Werte konnte die Kampagne MADE IN PORTUGAL naturally der ganzen Welt vermitteln", so Luís Castro Henriques, Präsident von AICEP.Trotz der gegenwärtigen Ungewissheit konnten die portugiesischen Unternehmen der Innenausstattungs- und Baustoffbranche ihre wirtschaftliche Nachhaltigkeit sichern, indem sie sich auf Qualität und Innovation ihrer Produkte sowie auf ihre Fähigkeit, sich selbst neu zu erfinden, konzentrierten. Mit der Kampagne zur Stärkung und Festigung des Renommees des Landes verfolgte AICEP die Vision von einem starken Image der Exklusivität, daher war sie so gestaltet, dass sie die Neugier weckt, sei es auf die Einbindung des portugiesischen Angebots in ein Lifestyle-Konzept, sei es auf einen branchenübergreifenden, umfassenden Angebotsüberblick über die hochwertigen Produkte, mit dem all denjenigen, die auf der Suche nach besonderen, einzigartigen Lösungen sind, eine realistische Erfahrung vermittelt wird.Auf der Seite www.portugalnaturally.pt finden Sie alle Medien der Kampagne, ebenso wie ein Verzeichnis mit über 200 portugiesischen Unternehmen zur direkten B2B-Kontaktaufnahme sowie zur Schaffung internationaler Partnerschaften und Geschäftsbeziehungen.Die Marke MADE IN PORTUGAL naturally ist nunmehr eine klare Referenz aller Fachverbände der weitverzweigten Innenausstattungs- und Baustoffbranche, die auch durch die Beteiligung an den namhaftesten Fachmessen in aller Welt immer bekannter wird.AICEP ist die Staatliche Agentur für Investitionen und Außenhandel Portugals zur Anwerbung von produktiven Investitionen, Exportsteigerung und Internationalisierung der portugiesischen Unternehmen und Wirtschaft über ihre Büros in Portugal und ihr Netzwerk von Auslandsbüros (https://portugalglobal.pt/EN/about-us/overseas-network/Pages/overseas-network.aspx) in mehr als 50 Ländern.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1630158/Made_in_Portugal.jpgPressekontakt:aicep Portugal Berlin Tel.: 030 2541060Sónia Cerdeira | sonia.cerdeira@portugalglobal.pt | Tel.: +351 967 843516Filipa Prenda | filipa@monstrosecompanhia.com | Tel.: +351 924 139 483Original-Content von: Made in Portugal, übermittelt durch news aktuell