Bochum (ots) - Ausbildung.de, ein Portal von TERRITORY EMBRACE und das reichweitenstärkste Ausbildungsportal in Deutschland, startet angesichts der Corona-Krise eine groß angelegte Informationskampagne für Schüler, Auszubildende und Ausbildungsunternehmen: Kern der Initiative ist der Corona-Ratgeber auf der Content-Plattform Ausbildung.de ( https://www.ausbildung.de/ratgeber/corona/ ). Die Agentur liefert hier tagesaktuell alle notwendigen Informationen, die sowohl (angehende) Azubis als auch Ausbildungsunternehmen betreffen - vom Kündigungsschutz und Kurzarbeitsregelungen für Azubis über die neuste Rechtsprechung in den Bundesländern bis hin zu möglichen Verzögerungen des Ausbildungsbeginns durch verschobene Abschlussprüfungen in der Schule.Flankiert wird der Auftritt durch Newsletter-Spezialausgaben, themenspezifische Formate auf YouTube sowie einer intensiven Themenbegleitung auf Instagram. Hier können Interessierte ihre Fragen per Direct Message an die Redaktion stellen, die Antworten werden anschließend als Highlight-Story veröffentlicht oder im Ratgeber aufgegriffen."Jugendliche in der Ausbildung, besonders aber junge Ausbildungssuchende, sind in hohem Maße verunsichert", so Felix von Zittwitz, Executive Director bei Ausbildung.de. "Die Frage nach der beruflichen Zukunft ist für die Zielgruppe sowieso schon mit vielen Fragezeichen versehen - und angesichts der Corona-Krise stellen sich dann noch weitere, ganz existenzielle Fragen. Deshalb war es uns wichtig, hier schnell und faktisch zu informieren und die Schüler dort abzuholen, wo sie sich im Internet bewegen."Der Corona-Ratgeber auf Ausbildung.de ist Teil der aktuellen Bertelsmann-Initiative "Gemeinsam gegen Corona": Unter diesem Claim unterstützen die Unternehmen der Bertelsmann Content Alliance gemeinsam den Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus. Über alle Mediengattungen hinweg wird nicht nur über neueste Entwicklungen informiert, der Fokus liegt ebenfalls auf Servicethemen und Maßnahmen und Tipps zur Verbesserung der aktuellen Situation. Die Sender der Mediengruppe RTL sind hier genauso eingebunden wie RTL Radio Deutschland und die Gruner + Jahr Magazine wie Stern, Geo und Capital. Zudem produziert die Audio Alliance zwei tägliche Podcasts "Wir und Corona". Hier informiert "Stern"-Redakteur Florian Güßgen täglich abends über die aktuelle Lage, spricht mit wichtigen Denkern und Entscheidern Deutschlands und mit Menschen, die sich besonders für eine konstruktive Bewältigung der Krise einsetzen.Über TERRITORY EMBRACETERRITORY EMBRACE ist eine der erfolgreichsten Agenturen für Employer Branding, Talent Relationship Management und Recruiting. Experten aus HR, Marketing, Kreation und Kommunikation beraten und begleiten globale Unternehmen vom strategischen Aufbau der Employer Brand über die Umsetzung von Kreativ- und Kommunikationskonzepten und Social-Media-Strategien bis hin zur passgenauen Stellenbesetzung. Zu den Kunden gehören führende Arbeitgeber wie die Lufthansa Group, EY, Osram, Deutsche Telekom oder ALDI Süd. Mit reichweitenstarken Jobboards wie Ausbildung.de oder meinpraktikum.de ist TERRITORY EMBRACE Marktführer im Schüler- und Studierendenmarketing und setzt neue Standards, wie Talente und Arbeitgeber zusammenfinden. TERRITORY EMBRACE gehört zu TERRITORY, der Agentur für Markeninhalte.Über Ausbildung.deDas Portal der TERRITORY EMBRACE GmbH richtet sich an angehende Auszubildende, mit dem Ziel, sie bei der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz zu unterstützen. 3 Millionen monatliche Besucher verzeichnet das Portal und ist damit das reichweitenstärkste Ausbildungsportal in Deutschland. Schüler lernen hier die unterschiedlichsten Berufe und Unternehmen kennen, erhalten einen Überblick über ausgeschriebene Stellen und bekommen hilfreiche Tipps rund um die Ausbildung."Gemeinsam gegen Corona"GEMEINSAM GEGEN CORONA ist eine Initiative der Mediengruppe RTL, RTL Radio Deutschland, der UFA, Verlagsgruppe Random House, Gruner + Jahr, BMG sowie der Audio Alliance. Gemeinsam setzen sie ein Zeichen im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. Die genannten Unternehmen sind Teil der Bertelsmann Content Alliance.Bertelsmann Content AllianceDie Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, die UFA, die Verlagsgruppe Random House, Gruner + Jahr sowie das Musikunternehmen BMG begeistern mit ihren kreativen Inhalten täglich viele Millionen Menschen in Deutschland. Gemeinsam bilden sie die Bertelsmann Content Alliance. Mit diesem Verbund schafft Bertelsmann neue Formate und einzigartige Vermarktungsmöglichkeiten in Deutschland. So wird die Bertelsmann Content Alliance zum innovativen und leistungsstarken Partner für alle Kreativen. Bertelsmann investiert jährlich weltweit rund 6 Mrd. Euro in kreative Inhalte.Pressekontakt:Tea Crnkovict.crnkovic@cocodibu.deTELEFON 089 / 46 133 46-20Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/57966/4556443OTS: TERRITORYOriginal-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell