Hagen (ots) -Mehrweg statt "Meer weg": Aktion bezieht Kunden und Partner vorOrt mit einMit der Kampagne "Flas(c)hback" geht Wikinger Reisen künftig nochstärker gegen Plastikmüll vor. "Flas(c)hback" steht für das ThemaMehrweg: von der Plastikflasche über Kosmetikbehältnisse bis zurEinkaufstüte. Und gleichzeitig für die "Rückblende" - dasZurückerinnern an ein intakteres ökologisches System. "Wanderer sindNaturfans und diesem Thema entsprechend nahe", unterstreicht derVeranstalter. Die cross-mediale Aktion ist ein weiterer Baustein derNachhaltigkeitsstrategie des WWF-Partners.Neu 2019: "Plastikfreie Reise" auf dem DarßAuf dem Darß in Mecklenburg-Vorpommern bietet der Aktivspezialist2019 erstmals eine "plastikfreie Reise" in Zusammenarbeit mit dem WWFan. Die kleinen Gruppen wohnen im Biohotel Gingko Mare - dort sind,auch im Bad, keine Einweg- oder Plastikverpackungen im Einsatz. DasTrinkwasser kommt aus der Wasserveredelungsanlage, die rund um dieUhr zur Verfügung steht. Tee gibt es ebenfalls kostenlos, auch fürdie Trinkflasche. Wikinger-Reiseleiterin Annett Storm vomFörderverein Nationalpark Boddenlandschaft achtet zudem darauf, dassGäste während der Wanderungen und Radtouren keine Einwegflaschen und-tüten nutzen.Südafrika: 200.000 Plastikflaschen pro Jahr wenigerAuch weltweit trägt der Kampf gegen Plastikmüll bereits Früchte.Im südlichen Afrika hat die nachhaltig orientierte Wikinger-Agenturgerade alle Fahrzeuge mit Trinkwasserspendern ausgerüstet. Undausgerechnet, dass allein durch diese Aktion rund 200.000Plastikflaschen pro Jahr wegfallen.Wiederverwendbare Teller und BecherÄhnlich ist es in Chile - hier bekommen die kleinen Reisegruppenihr Trinkwasser aus qualitätsgeprüften Brunnen. In Costa Rica,Ecuador und anderen Destinationen besorgen ReiseleiterWasserkanister, aus denen Urlauber ihre Flaschen füllen können. BeiPicknicks kommen nur wiederverwendbare Teller und Becher auf denTisch."Trash Heroes" und Einkaufstaschen gegen PlastiktütenflutIn Thailand unterstützt der Wikinger-Partner die internationalagierenden "Trash Heroes", die Kunststoffmüll einsammeln. Künftigwird es zudem für jeden Reisegast Einkaufstaschen geben, um diePlastiktütenflut, die man in Thailand normalerweise erhält,einzudämmen. Das spart pro Gast rund sieben Plastiktüten pro Tag -pro Jahr sind das mehr als 60.000. Auch in anderen Zielgebietenkommen verstärkt Mehrwegtaschen, teilweise aus wiederverwertbaremPET, zum Einsatz."Immer mehr Reisen sollen 'plastikfrei' werden"",Meer weg oder Mehrweg' - für viele Naturfans ist die Antwortklar," so Christian Schröder, Nachhaltigkeitsbeauftragter desUnternehmens. "Rund 50 Prozent unserer Urlauber nutzen schonwiederverwertbare Behältnisse. Unser Ziel ist, dass auch die andereHälfte darauf umstellt und alle Reisen 'plastikfrei' werden.""Grün reisen" - Bewusstsein flächendeckend stärkenWikinger Reisen setzt die Motive der "Flas(c)hback"-Kampagnekünftig in der direkten Kommunikation mit Kunden, Partnern vor Ortund Hotels ein. Die Aufforderung soll fester Bestandteil derReiseinformationen zum Thema "Grün reisen" werden. "Mit dem Projektwollen wir nicht nur unsere eigenen Gäste erreichen. Sondern darüberhinaus das Bewusstsein für das Thema Mehrweg flächendeckend stärken",unterstreicht Schröder. Auch am Unternehmensstandort in Hagen heißtdie Devise "Flas(c)hback": Der Wander- und Aktivspezialist schafftfür den Innendienst rund 150 nachfüllbare Glasflaschen für denSchreibtisch an, in den Teeküchen stehen Wassersprudler.