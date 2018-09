Hannover (ots) - "Geliehen ist der Stern, auf dem wir leben. DieAgenda 2030 als Herausforderung für die Kirchen" so lautet der Titeleines Impulspapiers der Kammer der Evangelischen Kirche inDeutschland (EKD) für nachhaltige Entwicklung, das heute (26.September 2018) im Haus der EKD in Berlin vorgestellt und diskutiertwird.In seinem Vorwort bekräftigt der Vorsitzende des Rates der EKD,Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm: "Wir wollen zur Umkehr mahnen,wir wollen in gesellschaftlichen Zielkonflikten vermitteln und wirwollen selbst in unserer Praxis nachhaltiger und glaubwürdigerwerden. Wenn uns das gelingt, dann können wir zu Motoren einernachhaltigen Entwicklung werden, zur treibenden Kraft des Wandels".Das Impulspapier der EKD-Kammer für nachhaltige Entwicklung, dasvom Rat der EKD einstimmig verabschiedet worden ist, beschreibt dieAgenda 2030 als eine Herausforderung für Politik undZivilgesellschaft - und auch für die Kirchen. Deutlich warnen dieVerfasser des Papiers, dass die Grenzen der Tragfähigkeit der Erde,die den Menschen von Gott geliehen wurde, erreicht sind und dringendumgesteuert werden muss, um sie für kommende Generationen zuerhalten. Die Agenda 2030, die 2015 von den Mitgliedsstaaten der UNbeschlossen wurde, wird im Impulspapier mit einem noch zu hebendenSchatz verglichen, der vieles von dem enthält, was die Kirchen schonlange fordern. Gerade in dem hohen Anspruch der Agenda 2030, diesozialen Grundlagen für alle Menschen auf der Erde zu sichern undgleichzeitig die planetarischen Grenzen einzuhalten, stellt sie eineForderung an alle dar, das ihnen Mögliche für eine gerechte,ökologisch verträgliche und zukunftsfähige Entwicklung beizutragen.Anhand von vier Praxis- und Politikfeldern - Landwirtschaft, Abbauvon Ungleichheiten, nachhaltiger Konsum und Klimaschutz - wirdbeschrieben, was die Gemeinden und Landeskirchen im Bereich der EKDdazu bisher schon geleistet haben und was es noch zu tun gibt.Vorgestellt wird das Papier von Uwe Schneidewind, Vorsitzender derKammer für nachhaltige Entwicklung und Präsident des WuppertalInstituts für Klima, Umwelt und Energie. An der Diskussion desPapiers nehmen Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaftund Zivilgesellschaft teil: Maja Göpel, Vertreterin der Wissenschaft,Stefan Bauernfeind, Bundeskanzleramt, und Marlehn Thieme, Vorsitzendedes Rates für nachhaltige Entwicklung in Deutschland.Hinweis:Das Impulspapier wird am heutigen Mittwoch, 26. September 2018,von 13 bis 14.30 Uhr, im Haus der EKD, Charlottenstraße 53-54, BerlinMitte, der Öffentlichkeit vorgestellt und diskutiert.Das Impulspapier der EKD ist online abrufbar unterhttps://www.ekd.de/Aktuelle-Publikationen-24065.htmHannover, 26. September 2018Pressestelle der EKDPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell