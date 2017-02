KamaGames® erweitert Portfolio durch brandneuen Social-Casino-Titel: Baccarist®

Dublin (ots/PRNewswire) -Die KamaGames Group, ein weltweit tätiger Entwickler undHerausgeber von Social-Casino-Games für mobile Plattformen, hat heuteBaccarist vorgestellt, ein brandneues 3D-Baccara-Spiel und dasneueste Mitglied im beliebten Portfolio an Social-Casino-Games desUnternehmens. Der Titel ist über den App Store und Google Playerhältlich.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160523/370906LOGO )(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/457061/KamaGames_Baccarist_Logo.jpg )Baccara (auch als Punto Banco bekannt) ist eines der beliebtestenSpiele im Casino -- von Macao bis Las Vegas. Und auch James Bondspielt es am liebsten! Unter den Casinospielen ist es eines derältesten, elegantesten und kultiviertesten. Es wurde zuerst im frühen15. Jahrhundert gespielt und war ein äußerst populärer Zeitvertreibam französischen Königshaus.Bei Baccarist folgt man der einfach zu überblickenden Statistik,gibt die Wetten ab und wartet auf die Karten. Mit diesem unerreichtrealistischen und sozialen Baccara-Titel fühlt man sich wie Millionenandere Spieler, als befände man sich mitten auf dem Casinoparkett.Baccarist rühmt sich damit, DAS beste Baccara-Game in den Storeszu sein. Es wurde in enger Zusammenarbeit mit professionellenBeratern aus Macao entwickelt und stammt aus dem gleichen Studio, dasbereits die immens populären Social-Casino-Hits Pokerist und 3DBlackjack kreiert hat. Baccarist baut auf der führendenMultiplattform-Engine Unity 5 auf und zeichnet sich durchfaszinierende 3D-Grafiken und eine Menge Funktionen wie DailyBonuses, Daily Quests und Achievements aus. Wie alle Spiele aus derFeder von KamaGames unterstützt Baccarist das System mit einzelnemKonto und gemeinsamem Login. Das bedeutet, dass man sein Profil"spielend" auf alle seine KamaGames-Titel übertragen kann.Angesichts der Markteinführung sagte Andrey Kuznetsov,Geschäftsführer von KamaGames Dublin: "KamaGames arbeitet intensiv amAusbau seiner Spielergemeinde auf der ganzen Welt mit Schwerpunkt aufSchwellenmärkten und Asien. Dazu erweitern wir unser Produktangebotund stellen 2017 4-5 neue Games vor. Baccara ist ein extrem beliebtesKartenspiel. Eine der größten Herausforderungen war die Simulationder spannungsgeladenen Atmosphäre beim echten Spiel. Wir haben engmit professionellen Baccara-Beratern aus Macao zusammengearbeitet, umdas Spiel so realistisch wie möglich zu gestalten. Wir sindüberzeugt, dass Baccarist bei Spielern auf der ganzen Welt gutankommen wird."Baccarist von KamaGames kann ab heute kostenlos vom App Store undvon Google Play heruntergeladen werden. In naher Zukunft wird eineVersion für Windows Phone folgen.Unter folgendem Link kann man Baccarist kostenlos ausprobieren:http://pokerist.com/98eInformationen zu KamaGamesKamaGames ist ein weltweit tätiger Entwickler und Herausgeber vonSocial-Casino-Hits für mobile und soziale Plattformen sowieSmart-TVs.Mit seiner Mischung aus Kreativität, proprietärer Technologie undeiner Leidenschaft fürs Spiel hat KamaGames ein Sortimenterstklassiger Casino Games entwickelt, die einer breitenÖffentlichkeit realistische Unterhaltung bieten.KamaGames' Zufallsgenerator (Random Number Generator, RNG) wurdevon iTech Labs zertifiziert und erfüllt die höchsten Standards fürein garantiert faires Spielerlebnis.Das prämierte Vorzeige-Spiel Pokerist(R) Texas Poker wurde vonApple zu einer der "Best Apps" gewählt, war in 89 Ländern die Nr. 1unter den umsatzstärksten Apps im Apple App Store und in 24 Ländernin den Top 5 der umsatzstärksten Apps bei Google Play.Informationen zu BaccaraBaccara ist ein Kartenspiel, das in Casinos auf der ganzen Weltgespielt wird. Dabei wird gewettet, wer das Blatt gewinnt -- der"Spieler" oder der "Bankhalter". Das Ziel ist ein Blatt, dessenZählwert so nahe wie möglich an 9 Punkten ist. Der Zählwert derKarten ist ihr Nominalwert, wobei Bilder und Zehner null Punktezählen und nur die letzte Ziffer des Gesamtwerts zählt (so sindbeispielsweise sieben plus sechs 3 wert, nicht 13). Vom Kartengeberwerden zwei Blätter ausgeteilt -- die des "Bankhalters" und die des"Spielers". Vor dem Austeilen der Blätter werden Wetten auf das Blattdes Bankhalters, das Blatt des Spielers oder Unentschieden abgegeben.Weitere Informationen zu KamaGames finden Sie unterhttp://www.KamaGames.com, liken Sie uns auf Facebook (/kamagames)oder folgen Sie uns auf Twitter (/kamagames)Baccarist - http://www.baccarist.comPokerist Texas Poker - http://www.pokerist.comRoulettist - http://www.Roulettist.com3D Blackjack - http://www.blackjackist.comPressekontakt:Sam ForrestDirector of Global PRKamaGamesS.Forrest@KamaGames.com+44 07960 706171Original-Content von: KamaGames, übermittelt durch news aktuell