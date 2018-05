Kalter Winter drückt bei LafargeHolcim auf den Gewinn

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

ZÜRICH (dpa-AFX) - Beim Schweizer Zementriesen LafargeHolcim hat der strenge Winter in Europa und Nordamerika auf die Bilanz geschlagen.



Das um Einmalkosten bereinigte Betriebsergebnis (wiederkehrendes Ebitda) sank um rund 13 Prozent auf 700 Millionen Schweizer Franken (585 Mio Euro), wie der Konkurrent von HeidelbergCement am Dienstag in Zürich mitteilte. Das war weniger als von Analysten erwartet. Auf vergleichbarer Basis ging das Ebitda um knapp acht Prozent zurück. Die Aktie verlor bei Handelsstart um mehr als zwei Prozent.

Die Erlöse verharrten in den ersten drei Monaten mit 5,83 Milliarden Franken auf dem Niveau des Vorjahres. Auf vergleichbarer Basis legten sie dank eines gestiegenen Zementabsatzes um drei Prozent zu. Für Baustoffkonzerne, die stark in Europa und Nordamerika engagiert sind, ist das erste Quartal in der Regel das schwächste. Am Mittwoch legt der deutsche Konkurrent HeidelbergCement seine Quartalszahlen vor.

"Das erste Quartal war ein guter Start ins neue Jahr", sagte Unternehmenschef Jan Jenisch. Das anhaltende Umsatzwachstum stimme das Management optimistisch und bestätige die positiven Aussichten für das Geschäft. "Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Zielvorgaben für 2018 erfüllen werden." Für das laufende Jahr peilt LafargeHolcim demnach beim bereinigten Ebitda einen Zuwachs von mindestens fünf Prozent an. Der Umsatz soll um drei bis fünf Prozent zulegen./mne/stw/fba