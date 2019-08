Kalte Pyrotechnik ist nicht die Lösung

Ratingen (ots) - Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI)teilt die Meinung der Bundesregierung, dass die sogenannte "KaltePyrotechnik" nicht in Stadien verwendet werden sollte. Trotzgeringerer Flammentemperaturen von um die 200° bis 500° Celsiusbesteht weiterhin Gefahr für umherstehende Personen. "Wir begrüßenden Vorstoß der Grünen im Deutschen Bundestag, sich mittels einerKleinen Anfrage dem Thema anzunähern. Als Experten haben wir jedochunsere Zweifel, dass die Kalte Pyrotechnik in Stadien zu einerhöheren Sicherheit führen wird", sagt Klaus Gotzen, Geschäftsführerdes VPI. Der Verband vertritt seit jeher die Position, dassprofessionelle Pyrotechniker kontrolliert Bühnenpyrotechnik inStadien abbrennen sollten. Sie bringen die notwendige Ausbildung mit.Das ist auch bei Großveranstaltungen abseits der Stadien gang undgäbe.Das Problem sind die Sicherheitsabstände, die in Stadien nichteingehalten werden können. "Da drängen die Fans dicht an dichtaneinander. In solch einer Masse an Menschen sollte nicht mitBengalos hantiert werden. Da sind Unfälle vorprogrammiert, schonaufgrund der hohen Temperaturen. Bengalos sind anders alsSilvesterfeuerwerk noch einmal eine andere Kategorie Pyrotechnik", soGotzen weiter. Stattdessen sollten sich Ligen, Vereine, Verbände,Politik, Sicherheitskräfte und Fan-Vertreter über Alternativenunterhalten. "Und die gibt es: Professionelle Pyrotechniker könntenzentrale Bühnenpyrotechnik mit der notwendigen Sicherheit abbrennen.Vereine und Fan-Vertreter könnten im gemeinsamen Austausch sogardarauf hinarbeiten, dass die pyrotechnischen Einlagen Teil dergroßartigen Fan-Choreografien werden."Zwar spricht sich der Verband generell für das Nutzungsverbot vonFeuerwerkskörpern durch Privatpersonen in den Stadien aus, hältPyrotechnik aber auch für ein Teil der Fankultur. "Fans bringen durchdie Pyrotechnik Emotionen, Zusammenhalt und Vereinsliebe zumAusdruck. Das kann man jedoch auch auf andere Arten bewerkstelligen.Nämlich gemeinsam mit den Vereinen und Verbänden", erklärt derVPI-Geschäftsführer weiter. "Wir bieten uns allen Parteien daher alsunabhängige Experten in dem Prozess an, auch um zu zeigen, dass esAlternativen gibt, die alle Gruppen zufrieden stellen können unddabei den Fan-Gedanken weiterhin mittragen."Zum VerbandDer Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) ist dasSprachorgan für 21 Mitgliedsunternehmen aus Deutschland. Der VPIbetreut Hersteller von Silvester-, Groß- und Bühnenfeuerwerken sowieHersteller von pyrotechnischer Munition. Diese sind im gesamtenBundesgebiet ansässig. Der Verband vertritt die Interessen seinerMitglieder gegenüber der Politik, der Wirtschaft und derGesellschaft.Pressekontakt:RA Klaus GotzenVerband der pyrotechnischen IndustrieAn der Pönt 4840885 RatingenTelefon: 0175 5831748E-Mail: info@feuerwerk-vpi.deOriginal-Content von: Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI), übermittelt durch news aktuell