Kalt erwischt: Wenn die Heizung aus bleibt

was gibt es bei klirrender Kälter Schöneres als eine lauschig warme Wohnung. Doch das ist leider nicht jedem Mieter vergönnt. Manche drehen am Thermostat – doch die Heizung bleibt kalt. Dann besteht dringender Handlungsbedarf. Doch wie sieht es in so einer Situation mit den Rechten der Mieter aus?

Ein Beitrag von Global Press.