Kalle verkündet neue Preise für Kunststoffhüllen / Kostenanstieg im Polymermarkt

Wiesbaden (ots) - Seit Mai 2016 zeigt sich ein anhaltender undsubstantieller Kostendruck im Polymermarkt. Verursacht wird dieserinsbesondere durch steigende Rohstoffkosten und die stetig wachsendeNachfrage in einer Vielzahl von Endanwendungen. Auch beimWursthüllenhersteller Kalle, der unter anderem im Geschäftsbereichfür Polymerhüllen aktiv ist, macht sich der Kostendruck bemerkbar.Über einen Zeitraum von mehreren Monaten hatte Kalle eine Vielzahlan internen Maßnahmen getroffen, um Preiserhöhungen bei seinenPolymer-Produkten zu vermeiden. Zuletzt sah sich das Unternehmenjedoch gezwungen, eine Preiserhöhung vorzunehmen, um dieQualitätsstandards der Kunststoff-Produkte zu halten. Zum 01. Augustergab sich eine Preissteigerung für Rollenware um acht Prozent, fürkonfektionierte Artikel um fünf Prozent.Zur Produktpalette im Geschäftsbereich Polymerhüllen gehörtbeispielsweise die innovative Kalle-Hülle NaloFerm. Erst im letztenJahr wurde die wasserdampfdurchlässige Polymerhülle von Kallevorgestellt. Im Vergleich zu traditionellen Polymerhüllen, die unteranderem zur Produktion von Brühwurst und Kochschinken dienen, istNaloFerm für die Herstellung und Reifung von Rohwurst geeignet. Dankder präzise einstellbaren Durchlässigkeit können Würste inNaloFerm-Hüllen im Reiferaum trocknen, ohne dass es zur Bildung einesTrockenrands kommt. So sind NaloFerm-Hüllen als Alternative zumNatur- oder Kollagendarm einsetzbar.Über KalleDie Kalle-Gruppe mit Sitz in Wiesbaden ist ein weltweit führenderAnbieter industriell hergestellter Wursthüllen (Casings). Nebeninnovativen, wertsteigernden Wursthüllen liefert Kalle auch ständigneue, maßgeschneiderte Lösungen. Dazu zählen auch funktionelleZutaten und weitere ergänzende Produkte, die Kalle zu einemKomplettanbieter für Unternehmen aus der Fleischverarbeitung machen.Tagtäglich schaffen rund 1.800 Mitarbeiter Werte durch Innovation.Kalle ist eine starke Marke in den USA sowie in West- und Osteuropaund baut derzeit seine Präsenz in weiteren Wachstumsmärkten aus.http://kalle.de/de/