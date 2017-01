Kalkulation 50% unter Marktpreis für den Verkauf: Tree Value forestry / Sicherheitspuffer

Frankfurt/Main (ots) - Die tree value forestry GmbH, einSpezialist für Direktinvestments in hochwertiges Mahagoniholz, stelltInvestoren eine jährliche Rendite von ca. 9 Prozent in Aussicht. Dererzielbare Kubikmeterpreis beim Verkauf des Mahagonis ist wesentlichfür die Renditeberechnung der Investition. Mit welchem Mahagonipreispro Kubikmeter kalkuliert das Unternehmen, um die Rendite nachAbverkauf des Holzes zu erreichen? Tree valueforestry-Geschäftsführer Veljko Richling gibt sich in SachenPreistransparenz offen: "Für unsere Renditeberechnung kalkulieren wirmit einem Mahagonipreis von 715 Euro pro Kubikmeter. Legt man alsBenchmark einen der größten Holzhandelsplätze der Welt(german.alibaba.com) fest, um auf einen nachvollziehbaren undtransparenten Wert zu kommen, dann liegt der derzeitige Mahagonipreisbei ca. 1400 Euro pro Kubikmeter und damit 50 Prozent über dem vonuns kalkulierten Verkaufspreis", kommentiert er. "Somit haben wir dengrößten Sicherheitspuffer aller und bekannten Baum- /Waldanbieterangesetzt", fügt er hinzu. Anleger erwerben über die tree valueforestry vorhandene, bereits seit 10 Jahren gewachsene Mahagonibäume,ohne zusätzliche Gebühren, wie sie z.B. bei Beteiligungen oder Aktienanfallen. Eine Investition, die natürlich wächst.Mahagoni-Nachfrage weiterhin steigendDie hohe und weiter wachsende Nachfrage nach Edelholz treibt denPreis nach oben. Insbesondere das hochqualitative Mahagoniholz ausprofessionellen und nachhaltig angelegten Plantagen, bietetweitreichende Absatzmöglichkeiten. Plantagenholz im Alter zwischen 15bis 20 Jahren ist besonders wegen des Qualitätsstandards gefragt.Aufgrund der weltweiten Beliebtheit des Mahagoniholzes vermutet treevalue forestry-Geschäftsführer Veljko Richling stabile Preise. "Essteht fest, dass die Preise für Edelholz seit Jahrzehnten konstantansteigen. Allein bei einem der größten Holzhändler in Österreichsteigt der Preis für amerikanische Mahagoni seit Jahren um mehr als4% pro Jahr. Der zunehmende Bevölkerungsanstieg, sowie dieVerknappung des Rohstoffangebots macht mich zuversichtlich, dass derMahagonipreis eher weiter steigt als fällt". Auf der Suche nachansehnlichen Renditen mit einem ausgeglichenen Rendite-Risikoprofil,lohnt sich für Anleger, die nicht nur auf Renditejagd sind, sondernauch die Nachhaltigkeit in den Focus ihrer Anlageentscheidungstellen, der Blick auf das lukrative Wald-Investment von tree valueforestry.Pressekontakt:tree value forestry GmbHVeljko RichlingFrankfurter Landstraße 2-461440 OberurselTelefon 069 153 202 853Telefax 069 255 772 01www.tree-value.orgOriginal-Content von: tree value forestry GmbH, übermittelt durch news aktuell