"Kalkofes Mattscheibe" feierte einen fulminanten Geburtstag und alle Fans und Freunde feierten mit! (FOTO)

München (ots) -Jetzt schon legendär. TELE 5 ehrte sein liebstes TV-Gesicht OliverKalkofe das längste TELE 5-Event überhaupt. Mit 25 Stunden KalkofesMattscheibe non-stop. Eine große Zeitreise durch stolze 25 JahreFernsehwahnsinn ohne Zwischenhalt und Atempause.Der Startschuss für die Kalkofe-Sause fiel bereits amGründonnerstag um 20.15 Uhr und endete mit einem dem Anlassentsprechenden krönenden Höhepunkt - der großen Gala mit vielenprominenten Gesichtern. Entertainment pur: vor allem derMattscheiben-Marathon konnte mit Themenwelten wie "Homeshopping","Astrologie und Übersinnliches" oder dem "B-Promi Wahnsinn" glänzen.TELE 5 erreichte mit der spektakulären Sonderprogrammierunginsgesamt 10,2 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren. In dervermarktungsrelevanten Zielgruppe (20-59 Jahre) haben insgesamt 6,2Mio. Fans und Freunde von "Kalkofes Mattscheibe" begeistertmitgefeiert.Die lange Zeitreise durch stolze 25 Jahre Fernsehwahnsinn nahmallerhand Fahrt auf. Während sich der TV-Terminator zur Mittagszeitin die Paraderollen des deutschen Homeshoppings stürzte, sahen ihm inder Kernzielgruppe von TELE 5 (30-64 Jahre) mehr als 130.000Zuschauer dabei zu. Der zweite Teil aus der Reihe "Das Beste aus Webund Glotze" erwies sich als wahrer Geburtstagsknaller, denn 220.000Zuschauer haben eingeschaltet und ihre Lachmuskeln angestrengt.Apropos das Beste aus dem Internet: auch bei Twitter ging es rund.Die Hashtags #kalkmatt25, #mattscheibe und #tele5 nahmen schonwährend des Mattscheiben-Marathons Platz 1-3 des Twitter-Treppchensin den Charts ein.Kalkofes Mattscheibe feierte Geburtstag.Und alle feierten mit.Nur auf TELE 5.* Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE1.1, 18.-19.04.2019, Marktstandard: TV; Angaben bezogen auf Zuschauer30-64 Jahre, sofern nicht anders angegeben.