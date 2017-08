Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) zur Universität ernannt

Bhubaneswar, Indien (ots/PRNewswire) -Weltweit erste StammesuniversitätDem Kalinga Institute of Social Sciences (KISS)(https://www.kiss.ac.in/), ein Schwesterinstitut vom KalingaInstitute of Industrial Technology (KIIT) (http://www.kiit.ac.in/)wurde vom Ministry of Human Resource Development der indischenRegierung in Brief Nr. F.9-14/2011-U-3 (A) vom 25. August 2017 derUniversitätsstatus erteilt. Somit ist das Institut nun die ersteStammesuniversität von Indien sowie vom Rest der Welt. Zwar wurdezuvor die Indira Gandhi National Tribal University eingerichtet, dochakzeptiert sie Studierende aller Kategorien. Im Gegensatz dazu istdie KISS Universität ausschließlich für Studierende dieser ethnischenStudien zugänglich.KISS auf einen Blick: https://www.youtube.com/watch?v=F2OKrbupDtAKISS mit Sitz in Bhubaneswar, Indien, hat unter derDe-novo-Kategorie Universitätsstatus erhalten. Die Universität wirdin der ersten Phase sieben neue innovative Fakultäten einführen, umdie Forschung im Bereich Stammesstudien anzuregen sowie KISS zuhelfen, sich bezüglich ethnischer Bildung und Forschung weltweiteinen Namen zu verschaffen - in diesem Sinne wurde auch derUniversitätsstatus vergeben. Wie zuvor erhalten Studierende der KISSUniversity freien Zugang zu Bildung mit Unterkunft auf dem Campus.Dr. Achyuta Samanta, Gründer der KISS University, brachte seineZufriedenheit mit den Worten zum Ausdruck: "Dies ist durch den Segendes Allmächtigen sowie die guten Wünsche der Einwohner von Odishamöglich geworden." Dr. Samanta bedankte sich im Namen von Kissherzlich beim indischen Premierminister Shri Narendra Modi. In seinerDankesrede für Shri Naveen Patnaik, Honorable Chief Minister vonOdisha, sagte Shri Samanta, dass KISS ohne seinen Segen und gutenWünsche nicht einen solchen Erfolg erzielt haben könnte.Er bedankte sich persönlich beim Union Minister for Human ResourceDevelopment, Shri Prakash Javadekar, der Geschichte schrieb, indem erdem Universitätsstatus für KISS zustimmte. Er dankte den Vertreterndes Ministry of HRD der indischen Regierung sowie der indischenKommission für Universitätszuschüsse für ihre Zustimmung. Ebenfallsdrückte er zwei Unionsministern von Odisha - Shri Jual Oram, Ministerof Tribal Affairs, und Shri Dharmendra Pradhan, Minister of Petroleum- seine Dankbarkeit für ihre Hilfe und Segenswünsche aus. Dr. Samantabedankte sich außerdem bei lokalen, nationalen und internationalenMedien für ihre Unterstützung.Das KISS mit Universitätsstatus soll weltweit die ersteUniversität sein, die ausschließlich Stammesstudien anbietet, keineStudiengebühren erhebt und Wohnen auf dem Campus vorsieht. DasKalinga Institute of Social Sciences (KISS) wurde 1992/3 von Prof.Achyuta Samanta in einem gemieteten Gebäude in Bhubaneswar mit nur125 dürftigen Stammesstudierenden gegründet. Im Laufe der Zeit erfuhres durch einen allmählichen Anstieg der Anzahl von Studierendenmassives Wachstum. Aktuell blickt das KISS auf einen Studentenkreisvon 37.000 Studierenden (27.000 eingeschriebene Studierende und10.000 Absolventen), von denen 60 Prozent weiblich sind.Zusätzlich zur formellen Bildung von Klasse I bisPostgraduiertenebene werden den Studierenden umfassende beruflicheFähigkeiten beigebracht. Neben der wirklichen Implementierung dernachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen konnte KISS imethnischen Hinterland von Odisha und seinen angrenzendenBundesstaaten für dringend erforderliche soziale Veränderungensorgen, indem die Verbreitung von maoistischen und naxalitischenAufständen eingeschränkt werden konnte. Das KISS trägt durch seine37.000 Studierenden, die von den unterschiedlichsten Familien derverschiedenen Dörfer im Bundesstaat stammen, tatsächlich zu einemethnischen Umdenken bei und hilft ihnen, sich in die konventionelleGesellschaft einzugliedern.Die Nachrichten lösten eine Welle des Jubels unterKISS-Studierenden aus. Die Eltern von etwa 37.000 Studierenden desInstituts und die ethnische Gemeinschaft waren über dieseErrungenschaft überglücklich.Pressekontakt:Shradhanjali NayakDirector PRKIIT und KISSTelefon: +91-674-2725636E-Mail: shradhanjali@kiit.ac.inOriginal-Content von: KIIT, übermittelt durch news aktuell