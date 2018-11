Kalifornisches Wasserstoff-Netzwerk von FirstElement Fuel erhält gewaltigen Auftrieb durch bislang größten Vertrag für Elektrofahrzeuge mit Wasserstoff-/Brennstoffzellenantrieb

FirstElement Fuel sichert die langfristige regenerativeWasserstoffversorgung für sein kalifornisches True Zero Network ab,denn Air Liquide investiert über 150 Millionen USD zum Aufbau derbislang ersten Produktionsstätte für Flüssigwasserstoff für den Marktder emissionsfreien Wasserstoff-Elektrofahrzeugen.Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - In einer entscheidendenEntwicklung für den Markt der Elektrofahrzeuge mitWasserstoff-/Brennstoffzellentechnologie hat FirstElement Fuel Inc(http://truezero.com/) eine Vereinbarung über die regenerativeWasserstoffbereitstellung mit Air Liquide getroffen, die im Gegenzugmehr als 150 Millionen USD zum Aufbau einer neuen Produktionsstättefür Flüssigwasserstoff investieren werden. Die Vereinbarung wirdFirstElement Fuel ermöglichen, 100 % regenerativen Wasserstoff fürdie Kunden seines True Zero Network(http://www.truezero.com/station-map/) zu liefern und wird so dazubeitragen, dass das Unternehmen sein Ziel erreicht, Wasserstoff ohnejegliche Treibhausgasbelastung zu vertreiben."Dies markiert einen wichtigen Zeitpunkt des Wandels für den Marktder Elektrofahrzeuge mit Wasserstoff-/Brennstoffzellentechnologie",sagte Joel Ewanick, Gründer und CEO von FirstElement Fuel Inc. "AirLiquide bringt eine erhebliche private Investition ein, um einzentrales Schlüsselelement für das Wachstum der kalifornischenWasserstoffnetzwerks aufzubauen. Es ist ein weiteres Kennzeichen derDynamik von Wasserstoff als Ersatz für Benzin."Der Bundesstaat Kalifornien hat - als Ergebnis seiner Vision füremissionsfreie Fahrzeuge und der Investitionen zum Fortschritt dieserVision - sich als weltweiter Pionier der Umsetzung vonElektrofahrzeugen mit Brennstoffzellentechnologie positioniert underschließt nun private Investitionsgelder in wesentlich größeremRahmen als je zuvor. Die ursprünglichen Investitionen durchKalifornien, um den Vertrieb über das Wasserstoff-Netzwerk in Gang zubringen, gehen nun einher mit Air Liquides beispielloser Investitionin die Wasserstoff-Infrastruktur, die dem Brennstoff-Automobilmarktdienen soll. Die Investition über 150 Millionen USD von Air Liquideist der Anfang eines Wandels: während die Kombination ausöffentlichen und privaten Geldern im Laufe des kommenden Jahrzehntsunerlässlich sein wird, werden private Investitionen letztendlich diestaatlichen Subventionen überrunden und der Markt fürWasserstoff-Tankstellen wird in erheblichem Maßstab profitabel undselbsttragend werden.Die Energiebeauftragte Kaliforniens Janea A. Scott(http://www.energy.ca.gov/commissioners/scott.html) sagte: "Diekalifornische Energiekommission hat strategisch in die Einführungeines Grundnetzes für Wasserstoff-Tankstellen investiert, um denÜbergang des Bundesstaats zu Fahrzeugen ohne Auspuffemissionen zuermöglichen. Ein wichtiger nächster Schritt zur Etablierung einesstabilen Wasserstoff-Markts ist die Steigerung des Angebots beigleichzeitiger Reduzierung der Kosten. Die heutige Ankündigung vonFirstElement und Air Liquide verwirklicht diesen Schritt."FirstElement Fuel hat das Wachstum seines True Zero Network inKalifornien, das heute das größte Wasserstoff-Einzelhandelsnetzweltweit ist, mit finanzieller Unterstützung durch die CaliforniaEnergy Commission, Toyota, Honda, den South Coast AQMD (AQMD =regionale Behörde zur Luftreinhaltung) und den Bay Area AQMDangekurbelt. Neben der langfristigen Vereinbarung zurWasserstoffversorgung hat Air Liquide ebenfalls seine Absichtsignalisiert, einen Eigenkapitaleinsatz in FirstElement Fuel zutätigen, um das in Kalifornien niedergelassene Unternehmen bei derweiteren Expansion seines Wasserstoff-Tankstellennetzes zuunterstützen.Michael Graff, Executive Vice President und Executive CommitteeMember von Air Liquide S.A. sowie Vorstand und CEO von American AirLiquide Holdings, Inc., sagte: "Diese neue Investition in dieWasserstofferzeugung und unsere kooperative Beziehung zu FirstElementFuel demonstriert erneut unser langfristiges Engagement zurEntwicklung der Wasserstoffenergie für Mobilität, und siebeschleunigt die Realisierung neuer Elektrofahrzeuge mitWasserstoff-/Brennstoffzellen - Autos, Lkw, Busse, die vonAutomobilherstellern wie Toyota, Honda und anderen führendenErstausrüstern geplant ist. Wir sind davon überzeugt, dassWasserstoff ein essentieller nachhaltiger Energieträger der Zukunftund ein Eckpfeiler des Energiewandels ist."Obwohl Wasserstoff bereits häufig erzeugt wird, wird eine spezielleingerichtet Produktionsstätte die Kosten verringern und dieZuverlässigkeit der Brennstoffversorgungskette für den rasantzunehmenden Markt mit Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen erhöhen undauf diese Weise dazu beitragen, dass FirstElement sein vorrangigesZiel der Verbesserung der Kundenerfahrung erfüllt. Der vergrößerteMaßstab der Produktionseinrichtung wird FirstElement dabeiunterstützen, den Preis an der Zapfsäule schneller zu senken alsvorausgesehen und mit einem deutlichen Weg der Wettbewerbsfähigkeitim Bereich der Kosten gegenüber Benzin."Globale Unternehmen wie Air Liquide tätigen keine Investitionenüber 150 Millionen USD, wenn sie nicht klare Wege zur Renditeerkennen", führte Ewanick fort. "Dies ist ein weiterer Indikator,dass der Markt für Elektrofahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb inKalifornien von Dauer sein wird."Derzeit betreibt FirstElement 19 seiner Tankstellen unter derMarke True Zero und 12 weitere sind im Aufbau. Das Netzwerk von TrueZero mit Tankstellen erstreckt sich von San Diego über Orange County,Los Angeles, und die San Francisco Bay Area, und dann weiter nachSanta Barbara und Lake Tahoe. Seit der Eröffnung der erstenTankstelle im Januar 2016 hat das True Zero Network über 230.000erfolgreiche Tankfüllungen durchgeführt, mehr als 83 MillionenBenzin-Kilometer überflüssig gemacht und sie durch emissionsfreieBrennstoffzellen-Kilometer ersetzt und mehr als 14 MillionenKilogramm Treibhausgasemissionen (CO2-Äquivalenz) verhindert.Informationen zu FirstElement Fuel IncFirstElement Fuel Inc ist ein im Jahr 2013 gegründeteskalifornisches Unternehmen mit dem ausschließlichen Ziel, sicheren,zuverlässigen Wasserstoff an Tankstellen für Kunden mitBrennstoffzellen-Elektrofahrzeugen bereitzustellen. Das Unternehmenist Entwickler, Eigentümer und Betreiber der Tankstellenmarke TrueZero, die zurzeit das größte Wasserstoff-Tankstellennetz der Weltrepräsentiert.Erfahren Sie mehr über True Zero Network unter truezero.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/788786/True_Zero_Station.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/788388/FirstElement_Fuel_Logo.jpgPressekontakt:Dr. Shane StephensGründer und CDOFirstElement Fuel Incshane.stephens@truezero.com949-922-3456Original-Content von: FirstElement Fuel, übermittelt durch news aktuell