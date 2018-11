Kalifornisches Forschungsteam veröffentlicht vielversprechende Ergebnisse für einen universellen Krebsimpfstoff auf Peptidbasis

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Ein Team von Forscherndes Dr. Rath Research Institute in Kalifornien hat einenKrebsimpfstoff entwickelt, der das Tumorwachstum reduziert. Dieserpeptidbasierte Impfstoff wirkt gegen spezifische Enzyme, dieMetalloproteinasen (MMPs), die für das Wachstum von Tumoren, dieBildung von Metastasen und Blutgefäßen in Tumoren (Angiogenese)verantwortlich sind. Das Dr. Rath-Forschungsteam zeigte, dassgetestete Mäuse, die mit Peptiden geimpft wurden, die spezifischeSequenzen von MMP-2 und MMP-9 enthalten, und anschließend mitMelanom-Krebszellen infiziert wurden, eine durchschnittlicheReduktion des Tumors um etwa 76 % im Vergleich zu ungeimpften Tierenaus der Kontrollgruppe aufwiesen. Bemerkenswert ist, dass einigegeimpfte Tiere überhaupt keinen Krebs entwickelten.Die Studie wurde im Oktober 2018 im Online-Journal of CellularMedicine and Natural Health veröffentlicht.Krebs ist nach wie vor die weltweit zweitgrößte Epidemie. An derErkrankung sterben jedes Jahr mehr als 7 Millionen Menschen. Dieserneue Therapieansatz hat das Potenzial, diese Statistik entscheidendzu verändern. Im Vergleich zu monoklonalen Antikörpern (Mabs) oderBiosimilar-Molekülen, die kürzlich als Mittel gegen Krebs entwickeltwurden, verspricht der Anti-MMP-Impfstoff-Ansatz im globalen Kampfgegen die Krankheit viel effektiver und erschwinglicher zu sein.Während Mabs/Biosimilars gegen eine bestimmte Krebsart gerichtetsind, kann der Anti-MMP-Impfstoff alle Arten von Krebserkrankungenbekämpfen. Ein weiterer Vorteil ist dabei auch, dass im Gegensatz zuMabs/Biosimilars, bei denen in der Regel ein- bis zweimal im Monateine Injektion durchgeführt werden muss, der Anti-MMP-Impfstoff nureinmal injiziert werden müsste und eine Nachimpfung erst nachmehreren Jahren erforderlich wäre.Die Anti-MMP-Impfung könnte bei erfolgreichem Abschluss ihrerEntwicklung Patienten von nationalen oder internationalenGesundheitseinrichtungen zu angemessenen Kosten angeboten werden.Damit diese wertvolle Technologie für die Mehrheit der Patientenund Nationen weltweit erschwinglich bleibt, hat dasForschungsinstitut Dr. Rath in vielen Ländern Patentschutz für siebeantragt. Das Institut sucht öffentliche und staatlicheForschungseinrichtungen und andere gemeinnützige Institutionen, umdiese vielversprechende Technologie gemeinsam mit ihnenweiterzuentwickeln, mit dem Ziel, Krebs erfolgreich zu behandeln,präventiv zu bekämpfen und schließlich zu beseitigen.Quelle: https://www.jcmnh.org/peptide-vaccines-directed-against-human-metalloproteinases-mmps-with-anti-tumor-efficacy-in-vitro-and-in-vivo/US Patents Nr. 8003110 und 8067009Foto -https://mma.prnewswire.com/media/780637/Dr_Rath_Cancer_Vaccine.jpgPressekontakt:Dr. Alexandra NiedzwieckiCEODr. Rath Research InstituteE-Mail: contact@drrath.comOriginal-Content von: Dr. Rath Research Institute, übermittelt durch news aktuell