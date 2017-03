Kalifornische Umweltchefin: VW-Skandal wohl kein Einzelfall

Weitere Suchergebnisse zu "Nichols":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Chefin der kalifornischen Umweltbehörde (Carb), Mary Nichols, sieht nach dem VW -Skandal Überprüfungsbedarf beim Schadstoffausstoß weiterer Diesel- und Benzin-Autos.



Leider sei zu erwarten, dass Volkswagen kein Einzelfall gewesen sei, sagte Nichols am Montagabend per Videoschaltung als Zeugin im Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestags. Ihre Behörde hatte die Aufdeckung des VW-Skandals in den USA mit ins Rollen gebracht.

Nichols berichtete, dass Prüfungen ihres Amts bei VW-Fahrzeugen wegen deutlich höherer Stickoxid-Werte 2012 begonnen hätten. Erst im Frühjahr 2015 hätten amtliche Techniker dann festgestellt, dass es sich um eine Abschalteinrichtung der Abgasreinigung handele. Einen exakten Nachweis habe man dann aber nicht mehr führen müssen, nachdem ein VW-Vertreter dies im August 2015 eingestanden habe.

Nichols machte deutlich, dass Volkswagen zwischenzeitlich direkt zu einer Erklärung der auffälligen Werte aufgefordert worden sei. Der Konzern habe die Behörde aber immer wieder damit hingehalten./sam/DP/stb