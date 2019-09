Kaliforniens Cannabis-Schwarzmarkt ist viel größer als der legale Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Medmen Enterprises":

Falls du es noch nicht bemerkt hast, Marihuana entwickelt sich zu einem Geschäft, in dem eine Menge Geld steckt. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die legale Cannabis-Industrie einen weltweiten Umsatz von satten 10,9 Mrd. US-Dollar und bis zum Ende des nächsten Jahrzehnts könnten wir von bis zu 200 Mrd. US-Dollar Jahresumsatz sprechen.

Obwohl es in der ganzen Welt Potenzial für die Marihuana-Industrie gibt, sind es die Vereinigten Staaten, die weithin als das Kronjuwel gelten. Abhängig von der bevorzugten Quelle können die USA ein Drittel bis mehr als die Hälfte des gesamten erwarteten globalen Jahresumsatzes in nur 10 Jahren generieren.

Innerhalb der USA gibt es mehr als ein Dutzend Staaten, die innerhalb der nächsten fünf Jahre zu milliardenschweren Märkten werden sollen. Aber es ist der Golden State, Kalifornien, der voraussichtlich alle Staaten und alle Märkte anführen wird, was den gesamten legalen Cannabis-Verkauf betrifft. Bis 2024 rechnet das Duo Arcview Market Research und BDS Analytics mit jährlichen legalen Cannabis-Ausgaben in Kalifornien in Höhe von 7,23 Mrd. US-Dollar. Und das bei einem Marktvolumen von insgesamt 30,1 Mrd. US-Dollar in den Vereinigten Staaten in diesem Jahr.

Zu sagen, dass Kalifornien für den langfristigen Erfolg der Marihuana-Industrie wichtig ist, wäre eine Untertreibung. Und dennoch ist es so, dass es ebenfalls eine grobe Untertreibung wäre, zu sagen, dass Kalifornien in monumentalem Maße dabei versagt hat, seine legale Cannabis-Industrie zu unterstützen.

Bis heute war die legale Cannabis-Industrie Kaliforniens eine große Enttäuschung

Am 1. Januar 2018 öffnete Kalifornien den Markt für den legalen Verkauf von Freizeit-Cannabis. Das war das Ergebnis der Entscheidung der Staatsbürger, die den Vorschlag 64 im November 2016 annahmen. Als die ersten Prognosen veröffentlicht waren, erwartete man, dass der Golden State im ersten Jahr der Verkäufe an Erwachsene 643 Mio. US-Dollar an Steuereinnahmen kassieren werde. Aber als die echten Zahlen da waren, wurde klar, dass das das kalifornische Department of Tax and Fee Administration im Jahr 2018 magere 345,2 Mio. US-Dollar einsacken konnte. Die Daten von Arcview und BDS Analytics zeigen, dass die Ausgaben im legalen Cannabis-Verkauf in Kalifornien 2018 tatsächlich zurückgegangen sind, von 3 Mrd. US-Dollar im Jahr 2017 (als ausschließlich medizinisches Cannabis gehandelt werden konnte) auf 2,5 Mrd. US-Dollar.

Wie um alles in der Welt konnte es für die kalifornische Cannabis-Industrie so schiefgehen?

Eine Antwort wird klar, wenn man sich die staatliche Besteuerung von legalem Marihuana ansieht, die die höchste in den ganzen USA ist. Marihuana-Konsumenten werden gebeten, staatliche Steuern, Umsatzsteuer, eine Verbrauchssteuer auf Cannabis und eine Großhandelssteuer auf Blätter oder Cannabis-Blüten zu zahlen. Allein das kann zu einer Gesamtsteuer von 45 % führen. Aber das ist noch nicht alles, da Labortests und andere regulatorische Kosten in die Marihuana-Preise im Golden State integriert sind. Das führt zu gigantischen Unterschieden bei der Preisgestaltung pro Gramm zwischen dem legalen und dem Schwarzmarkt, wobei illegale Produzenten leicht in der Lage sind, die Preise für den legalen Kanal zu unterbieten.

Ein weiteres ziemlich offensichtliches Problem ist, dass, obwohl Kalifornien als Ganzes die Nutzung von Cannabis durch Erwachsene legalisiert hat, Kommunen die Möglichkeit haben zu entscheiden, ob sie den Einzelhandelsverkauf von Marihuana erlauben oder nicht. Von den 482 Städten Kaliforniens ermöglichen nur 89 (18,5 %) den Einzelhändlern die Eröffnung von Geschäften. Wohlgemerkt, die größten Städte Kaliforniens gehören zu denjenigen, die grünes Licht für legale Freizeit-Cannabis-Läden gegeben haben. Aber da nur wenige Städte im ganzen Bundesstaat lizenzierte Apotheken zulassen, hat das den nicht lizenzierten Geschäftsleuten die Tür zum Erfolg geöffnet.

Der Schwarzmarkt in Kalifornien ist riesig

Wir wissen, dass die kalifornische legale Cannabis-Industrie unter dem Druck des anhaltenden Schwarzmarkthandels leidet. Was wir nicht kennen, sind Daten oder Schätzungen, die diese illegale Präsenz quantifizieren … bis jetzt.

In der vergangenen Woche hat die United Cannabis Business Association (UCBA) laut Los Angeles Times die Ergebnisse einer Prüfung über illegale und legal betriebene Cannabis-Läden an Gov. Gavin Newsom (D-Calif.) übermittelt, die mithilfe der Onlinewebsite WeedMaps erfolgte. Das Audit zeigte, dass es 3.757 Einträge unter Marihuana-Apotheke oder Cannabis-Lieferdienst in Kalifornien gab … was ein Problem ist, da nur 873 Cannabis-Verkäufer im Staat zugelassen sind. Nach Schätzungen des UCBA sind 2.835 der 3.757 Angebote auf WeedMaps solche nicht lizenzierter Verkäufer. Anders ausgedrückt, es gibt mehr als dreimal so viele illegale Einzelhändler wie legale Apotheken oder Lieferdienste.

Das hat einen großen Einfluss auf die Gesamtumsätze innerhalb des Landes. Schätzungen zufolge werden die Umsätze mit legalem Cannabis im Jahr 2019 voraussichtlich 3,1 Mrd. US-Dollar betragen, verglichen mit den 8,7 Mrd. US-Dollar, die für den Schwarzmarkt prognostiziert wurden. Mit anderen Worten, fast 0,74 Cent von jedem US-Dollar, der für Marihuana im Staat ausgegeben wird, werden nicht besteuert, da sie auf dem illegalen Markt ausgegeben werden.

Der Staat Kalifornien hat seinerseits angekündigt, die Verfolgung der Schwarzmarkthersteller und -händler zu verstärken. Das kalifornische Bureau of Cannabis Control gab bekannt, dass es in diesem Jahr 19 Durchsuchungsbefehle für illegale Apotheken ausgestellt und unkontrolliertes Cannabis im Wert von mehr als 16 Mio. US-Dollar sichergestellt hat. Natürlich sind 16 Mio. US-Dollar Peanuts im Vergleich zu den für 2019 prognostizierten 8,7 Mrd. US-Dollar an Schwarzmarktumsätzen.

Auf Kalifornien fokussierte Pot-Aktien könnten den Gegenwind spüren

Auch wenn Kalifornien nach wie vor der Markt für Marihuana-Investoren ist, dürften die anhaltenden Probleme, die der Staat mit dem Schwarzmarkt hat, sich negativ auf die kurzfristigen Betriebsergebnisse der kalifornischen Apothekenbetreiber auswirken.

So verfügt MedMen Enterprises (WKN:A2JM6N) beispielsweise über mehr als ein Dutzend Einzelhandelsgeschäfte in Kalifornien, einem der zwölf Staaten, in denen es pro forma vertreten ist. Allerdings hat sich die erwartete Ganzjahresverlustschätzung der Wall Street für MedMen seit Monaten ziemlich stetig erhöht. Abgesehen davon, dass MedMen aggressiv in neue Märkte investiert hat, war das sequenzielle Umsatzwachstum von seinen etablierten kalifornischen Standorten aus nicht so beeindruckend, zumindest wenn man das Potenzial im Golden State ansieht. Nach einem sequenziellen Wachstum von 5 % im dritten Quartal dürfte der Umsatz im vierten Quartal in den kalifornischen Einzelhandelsgeschäften um 10 % gestiegen sein. Das ist einfach nicht gut genug.

Die Investoren müssen sich auch fragen, wie groß der Vorteil sein wird, den Cresco Labs (WKN:A2PAHM) durch den Kauf von Origin House (WKN:A2DH0P) erhalten wird. Origin House ist eines der wenigen Unternehmen, das eine Cannabis-Vertriebslizenz in Kalifornien besitzt. Durch den Kauf von Origin House erhält Cresco Labs Zugang zu mehr als 500 Apotheken, was es dem Unternehmen ermöglichen sollte, seine Markenprodukte im ganzen Land zu verkaufen. Wenn die Verbraucher jedoch nicht so oft wie erwartet in die Apotheken kommen, bedeutet das nicht nur weniger potenzielle Umsätze aus dem Einzelhandel, sondern auch weniger Vertriebserlöse.

Es könnte eine ganze Weile dauern, bis Kalifornien einen Plan findet, um einen beträchtlichen Teil seiner illegalen Produzenten zu vertreiben. Bis dahin können sich kalifornische Pot-Aktien auf turbulente Zeiten einstellen.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 14.09.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool empfiehlt Origin House.

Motley Fool Deutschland 2019