Kali-Projekt erhält nach Umweltverträglichkeitsstudie Genehmigung

Albany-Projekt für umweltverträglich befunden und bereit für dienächste EntwicklungsphaseSaskatoon, Saskatchewan (ots/PRNewswire) - - CanPacifics"Albany"-Projekt, das die Entwicklung von dessen Objekt "KL262" undeinem beantragten Solution-Mining-Kali-Bergbau mit einer Fördermengevon jährlich 3,25 Millionen Tonnen umfasst, hat basierend auf einerstrengen Umweltverträglichkeitsstudie des Umweltministeriums vonSaskatchewan die Genehmigung für seine nächste Entwicklungsphaseerhalten.CanPacific hatte dem Umweltministerium von Saskatchewan im Juli2018 ein abschließendes Umweltverträglichkeitsgutachten eingereicht.CanPacific hat für das Projekt umfangreiche unabhängige Studien zurTierwelt, zu Feuchtgebieten und seltenen Pflanzen durchgeführt undsich zu Schutzmaßnahmen bekannt, die in den "Saskatchewan ActivityRestriction Guidelines for Sensitive Species" (Richtlinien derProvinz Saskatchewan für Aktivitätsbeschränkungen zum Schutzsensibler Arten) beschrieben sind.Das Unternehmen hatte die Firma SNC-Lavalin (Saskatoon) betraut,die umfassende Umweltverträglichkeitsstudie für das Projekt zuentwickeln und während des Verfahrens zur Genehmigungserteilungentsprechende Expertise einzubringen."Wir sind nachdrücklich bestrebt, ein Projekt zu entwickeln, dasökologisch nachhaltig ist und unsere Nachbarn respektiert", so DavidWaugh, CEO von CanPacific. "Wir freuen uns, dass das Projekt mit derGenehmigung des Ministeriums, der Befürwortung durch lokale ländlicheGemeinden und großer Unterstützung von Interessengruppen in derRegion fortgeführt werden kann."Das Ministerium genehmigte die Fortführung des Projekts unter demVorbehalt von Bedingungen und Zusagen seitens CanPacific, dieAuswirkungen des Projekts auf Vegetation, Feuchtgebiete und Tierweltzu minimieren. Dazu gehören:- keine Auswirkungen auf öffentliches Weideland oder öffentlichesGrasland- ein Anlagestandort, der den Fluss "Wascana Creek" und seineNebenflüsse meidet- vollständige Ausgleiche oder Vergütungen für eingebüßtesFeuchtgebiet-, Weideland- und Grasland-Habitat- keine Auswirkungen auf die Qualität oder Zufuhr lokalerWasseraquifereUm die Nachhaltigkeit des Projekts zu bekräftigen, hat CanPacificumfassende Konsultationen mit den beteiligten Interessengruppen aufden Weg gebracht, die sich über einen Zeitraum von sieben Jahrenerstrecken werden. Bei diesen sollen lokale und regionale Instanzen,Verwaltungen der Urbevölkerung, Grundeigentümer undGemeinschaftsgruppen einbezogen werden."Wir setzen uns für bedeutungsvolle Gespräche über dieBedürfnisse, Erwartungen und Anliegen der beteiligtenInteressengruppen ein und bauen hier auf den zahlreichenArbeitsbeziehungen auf, die wir im Rahmen unserer Bemühungen umEinbeziehung knüpfen konnten", so Kent Carter, Direktor des BereichsHSEC bei CanPacific. "Das Aufrechterhalten der großen Unterstützungdurch die beteiligten Interessengruppen, die uns bis heute zuteilgeworden ist, ist eine Priorität."CanPacific PotashCanPacific Potash Inc., mit Stammsitz in Saskatoon, Saskatchewan,Kanada, ist ein Gemeinschaftsunternehmen von North Atlantic PotashInc. (einer Tochtergesellschaft von PJSC Acron) (68 Prozent) und RioTinto Potash Management Inc. (einer Tochtergesellschaft von Rio Tintoplc) (32 Prozent). PJSC Acron ist einer der weltweit größtenProduzenten von Multimineral-Düngemitteln und Rio Tinto zählt zu denweltweit größten Metall- und Bergbauunternehmen. WeitereInformationen erhalten Sie unter canpacificpotash.com.Albany-KaliprojektDas Albany-Projekt ist eine beantragte Solution-Mining-Kali-Minein Süd-Saskatchewan mit einer Fördermenge von jährlich 3,25 MillionenTonnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter projectalbany.ca.David Waugh, Chief Executive Officer, +1 306 975 0210Original-Content von: CanPacific Potash, übermittelt durch news aktuell