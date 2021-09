Kaleido Biosciences-Aktie: FDA stellt COVID-19-Studie in Frage!

Die FDA hat ein Warnschreiben an Kaleido Biosciences Inc.(NASDAQ:KLDO) herausgegeben, in dem sie das “Versäumnis, Anträge für eine klinische Studie mit einem neuen Prüfpräparat einzureichen”, das unter Abschnitt 505 fällt, rügt.

Kaleido hat 15 Tage Zeit, sich zu erklären. Dem Schreiben zufolge war sich Kaleido der Einwände der FDA durchaus bewusst. Die Behörden erhielten eine Antwort, in der Kaleido argumentierte, dass KB109, das synthetische ...