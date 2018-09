Kaleidescape kündigt revolutionären Filmdienst auf See an

Bequeme Bereitstellung von Filmen der großen Hollywood-Studios aufLuxusjachten in Ton und Bild höchster GüteMonaco (ots/PRNewswire) - Kaleidescape, führend im Bereich desluxuriösen Heimkinos, heute einen einzigartigen Dienst fürLuxusjachten und Superluxusjachten vorgestellt.Kaleidescape steht dem Jachtsektor seit mehr als einem Jahrzehntmit kompromissloser Inhaltsqualität zu Diensten. Derzeit sind mehrals 1.000 Luxusjachten mit dem System von Kaleidescape ausgestattet.Der neue Dienst von Kaleidescape für Filme auf See ermöglichtJachtbesitzern die individuelle Konfiguration ihres Filmsystems anBord mit den Inhalten ihrer Wahl in der höchsten verfügbarenQualität.Filme zu schauen ist auf Jachten ein beliebter Zeitvertreib. Aufzahlreichen Schiffen setzt man für die Inhalte auf DVD und Blu-ray.Der Grund ist, dass die Datenverbindungen auf See geringere Kapazitätbesitzen und teurer sind als zu Lande. Zudem ist es gewöhnlich nichtzweckmäßig, Filme aus der Cloud herunterzuladen, wenn die Jacht imDock liegt. DVD und Blu-rays aber stehen auf See nicht unbegrenzt zurVerfügung.Kaleidescape hat diese Probleme jetzt gelöst. Wir haben ca. 10.000Titel von großen Hollywoodstudios speziell für die Nutzung auf Seelizenziert. Jetzt bieten wir eine unkomplizierte Möglichkeit zumErwerb dieser Inhalte von Kaleidescape, zwecks Bereitstellungentweder auf einem neuen Kaleidescape-System oder mit einerverschlüsselten USB-Festplatte für ein Update eines vorhandenenKaleidescape-Systems. Kunden von Kaleidescape auf See können jetztFilme am selben Datum auswählen und erwerben, an dem diese für Kundenvor Ort in wichtigen Regionen weltweit verfügbar werden. Dazu gehörendie USA und die Karibik, Großbritannien, die Niederlande, Frankreich,Deutschland, Italien, Spanien, Griechenland, Australien undNeuseeland."Kaleidescape macht bereits seit langem luxuriöses Heimkino aufLuxusjachten und Superluxusjachten verfügbar", sagte CheenaSrinivasan, Gründer und CEO von Kaleidescape. "Wir sind höchsterfreut, jetzt die besten Filme Hollywoods bereitstellen zu können.Exquisite Inhalte sind entscheidend für ein herausragendesKinoerlebnis.""Im Sektor der Superjachten geht es um das perfekte Umfeld anBord, dazu gehört natürlich auch die entsprechende Unterhaltung. Derneue Filmdienst von Kaleidescape auf See ermöglicht Kapitänen undBesatzungen den bequemen Erwerb der besten Filme zur Unterhaltung fürBesitzer und Gäste", sagte Scott Molloy, Crew-Trainer füraudiovisuelle Jachtsysteme und zuvor AV/IT-Techniker auf großenJachten (89-180 m, 2005-2015)."Diese schwimmenden Paläste, mit Kabinen, Salons, Heimkino undDecks mit luxuriösen Audio-Video-Systemen hängen von Medien höchsterQualität wie dem Filmprojektor von Kaleidescape ab", sagte GünterTrempnau, Besitzer von Home & Marine Electronic Systems in Bremen."Ein Filmdienst für Kunden auf See war bis jetzt das fehlende Gliedin der Kette und wird für die Unterhaltung auf Jachten eineRevolution bedeuten. Die Marke Kaleidescape genießt den Ruferstklassiger Inhalte, zuverlässiger Hardware und von Software, diefür faszinierende Unterhaltung sorgt."Der neue Dienst wird im Laufe des Jahres verfügbar.Informationen zu Kaleidescape Inc.Heimkino wie noch nie mit Kaleidescape. Das Unternehmenkonstruiert und produziert die führenden Filmprojektoren und Serverder Branche und stellt die besten Filme der großen Studios zurVerfügung. Der Filmshop von Kaleidescape ist im Internet die einzigeQuelle von Filmen in höchster Qualität, welche die Kapazitätenmoderner Heimkinos vollständig nutzen. Die Schnittstelle für Benutzerauf dem Bildschirm von Kaleidescape wird gerühmt und wurde fürFilmliebhaber entworfen. Systeme von Kaleidescape sind auf der ganzenWelt in Häusern, auf Jachten und in Flugzeugen der Spitzenklasseinstalliert. Kaleidescape wurde im Jahr 2001 gegründet und hat seinenHauptsitz in Sunnyvale (Kalifornien). Das Unternehmen setzt seineProdukte über Anbieter maßgeschneiderter Lösungen auf der ganzen Weltab.Copyright © 2018 Kaleidescape Inc. Alle Rechte vorbehalten.Kaleidescape und das Logo von Kaleidescape sind Warenzeichen derKaleidescape Inc. und in den Vereinigten Staaten eingetragen. WeitereWarenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum Dritter und können inanderen Gerichtsbarkeiten eingetragen sein.Weitere Informationen erhalten Sie unter: press@kaleidescape.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/750708/Kaleidescape_Product_family_photo_3000.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/750709/Kaleidescape_Logo.jpgOriginal-Content von: Kaleidescape, Inc., übermittelt durch news aktuell