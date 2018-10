Berlin (ots) - Die Leitung der Frankfurter Buchmesse sieht sichdem Vorwurf ausgesetzt, konservativ-oppositionelle Verlage zudiskriminieren und durch Zuweisung unattraktiver Standorte auf demMessegelände massiv zu benachteiligen.Unter den 7.308 Ausstellern sind Dutzende linke und auchlinksradikale Verlage. Unter den rechten oder als rechtspopulistischbezeichneten Verlagen, deren Anteil entspricht ca. 0,1 Prozent allerAussteller, zählt der Verlag der Wochenzeitung "Junge Freiheit" zuden bekanntesten. Nachdem es im vergangenen Jahr bei Lesungen vonrechten Verlagen zu linken Störaktionen und teils zu Krawallen kamund sogar Messestände von rechten Verlagen in der Nacht beschädigtund zerstört wurden, hatten Stimmen aus dem etablierten"Kulturbetrieb" eine Strategie "gegen Rechts" verlangt. AndreasKalbitz, AfD-Bundesvorstand:"Dass die (von einer ehemaligen Stasi-IM geleiteten)Stasi-Amadeu-Antonio-Stiftung es geschafft hat, dass konservativeVerlage in die hinterste Ecke des Messegeländes verbannt werden,zeigt, wie erfolgreich die Mainstream-Medien und SED-Stasi-NachfolgerHand in Hand das Meinungsklima in Deutschland diktieren: Zensur durchräumliche Ausgrenzung. Auf der führenden Buchmesse in Deutschlandgibt es keine bzw. nur eine eingeschränkte Meinungs-Freiheit für dieJunge Freiheit und andere Verlage, deren einziges Vergehen, nichtTeil des politisch korrekten Kulturbetriebs zu sein. Das ist daspolitische Klima, in dem sich Altparteien, Mainstream-Medien und deretablierte Kulturbetrieb mit Linksextremisten und Stasi-Erben gemeinmachen. Doch diese Art der Zensur wird nicht von Erfolg gekrönt sein:Tichys Einblick analysiert sehr treffend: 'Die Frankfurter Buchmesseschwärmt vom 'offenen Dialog auf Augenhöhe', aber unbequeme Verlagewerden in einem abgeschirmten Eck, einer Art 'Ghetto' weggesperrt.'Die Zeit erkennt einen 'raumgewordenen politischen Katzentisch'. Esist kaum anzunehmen, dass sich Messe-Laufkundschaft in dieseSackgasse in Halle 4.1 verirrt.Neben der Jungen Freiheit sind auch das rechtskonservative Magazin"Cato" und der Buchverlag Manuscriptum Opfer dieser Zensurmaßnahme.Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung sprach in einem Kommentarvon einem "Giftschrank" der Messeleitung. So eine diskriminierendeund die Meinungsfreiheit einschränkende Maßnahme passt vielleicht zuVeranstaltungen in China, dem Iran oder Nordkoreas - dann gäbe essicherlich auch den entsprechenden "Zensur"-Aufschrei von denjenigen,die jetzt in Deutschland im Jahre 2018 selbst Zensur ausüben. DieWahlergebnisse und Prognosen für die AfD zeigen es ganz deutlich: InDeutschland ist ein gesellschaftlicher Prozess in Gang gekommen. Daspolitische Spektrum endet eben nicht mehr in Merkels linker Mitte.Die Deutschen wählen rechts von der Mitte, und die Deutschen lesenrechts von der Mitte. Wer versucht, diese Strömung zu unterdrücken,sie zu unterschlagen, sie zu behindern, übt Zensur aus. Ein fataleresZeichen kann gerade eine Buchmesse als Hort der Freiheit nichtaussenden."Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell