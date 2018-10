Berlin (ots) - AfD-Bundesvorstand Andreas Kalbitz kritisiert denArbeiter-Samariter-Bund Berlin-Nordost dafür, Mitarbeitern derAfD-Bundestagsfraktion bereits gebuchte Erste-Hilfe-Kurse zuverweigern:"Die Menschenfeindlichkeit sogenannter 'Gutmenschen' steht denMordfantasien ihrer stalinistischen und maoistischenMassenmörder-Apologeten von Stalin über Mao bis zu den Roten Khmer innichts nach. Erteilt der ASB Berlin-Nordost nur noch links-politischKorrekten Erste-Hilfe-Kurse? Die bereits gebuchten Erste-Hilfe-Kursefür Mitarbeiter der AfD-Bundestagsfraktion an drei Tagen im Oktoberund November jedenfalls wurden wegen einer 'Anweisung unsererGeschäftsführung' abgesagt. Leben retten ist also nur dann inOrdnung, wenn es um das Leben linker Gleichgesinnter geht; den Restkann man getrost durch unterlassene Hilfeleistung sterben lassen.Wird demnächst auch deren Familien Erste Hilfe verweigert? Dievermeintlich unpolitischen Sozialverbände, umfangreich alimentiertvom deutschen Steuerzahler, stellen sich an die Seite derer, dieselektieren und nur denen helfen, die es aus deren Sicht verdienthaben."Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell