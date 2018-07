Berlin (ots) - Bis zu 600 Migranten haben die gut sechs Meterhohen doppelten Grenzzäune überwinden können. Die Migranten griffendie Beamten unter anderem mit selbstgebauten Flammenwerfern und mitBranntkalk an, der beim Kontakt mit der Haut gefährliche Verätzungenverursacht. Dazu erklärt AfD-Bundesvorstand Andreas Kalbitz:"Es ist uns lange genug vorhergesagt worden, dass MillionenSchwarzafrikaner bereits auf gepackten Koffern sitzen. Jetzt erlebenwir tatsächlich eine der brutalsten Folgen von Merkels Politik deroffenen Grenzen. Afrikaner sehen es inzwischen als ihr Recht an, beiuns in Europa auf unsere Kosten leben zu können. Mit äußerster Gewalterzwingen sie sich dieses vermeintliche Recht. Ich gehe sogar soweit,von einem Angriff auf Europa und unsere Werte zu sprechen. Das sindselbstverständlich keine verfolgten Menschen, die Schutz suchen.Das sind Eindringlinge, die mit knallharter Berechnung dem Lockrufder Merkel-GroKo folgen und sich auf ein sorgenfreies Leben mitfreier Kost und Logis freuen. Hunderttausende haben es ihnen seit2015 vorgemacht. Es ist unsere Pflicht dafür zu sorgen, dass sie ebennicht hier ankommen und unsere Sozialsysteme plündern.Dafür müssen wir unsere Grenzen schützen und unsere Gesetzeanwenden. Wenn die Altparteien dazu nicht mehr in der Lage sind, musssehr bald die AfD hierfür die Verantwortung übernehmen!"Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell