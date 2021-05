Kala Pharmaceuticals Aktie: Aktionäre aufgepasst!

Kala Pharmaceuticals (NASDAQ:KALA) gibt am Mittwoch, den 05. Mai, seine nächste Gewinnrunde bekannt. Hier ist der Leitfaden für alles, was bei der Bekanntgabe der Q1-Gewinne an diesem Mittwoch wichtig ist.

Was sind Gewinn, Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie?

Gewinn und EPS sind nützliche Kennzahlen für die Rentabilität. Das Gesamteinkommen, auch bekannt als Nettoeinkommen, ist gleich den Gesamteinnahmen minus den Gesamtausgaben. Dividiert man den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung