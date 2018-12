Kakiko: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

An der Heimatbörse Xetra Hong Kong notiert Kakiko per 14.12.2018 bei 1,89 HKD. Kakiko zählt zu "Human Resource & Employment Services".

Unser Analystenteam hat Kakiko auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Kakiko im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. {POS_NEG_NEU_DAYS_3}. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kakiko. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Kakiko erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 170,59 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Engineering & Construction Svcs"-Branche sind im Durchschnitt um -12,91 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +183,5 Prozent im Branchenvergleich für Kakiko bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,66 Prozent im letzten Jahr. Kakiko lag 167,93 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Kakiko mit einem Wert von 158,48 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Engineering & Construction Svcs" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 97,13 , womit sich ein Abstand von 63 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.