Mainz (ots) -Wie funktioniert Überleben in extremen Landschaften? Wer dasschafft, braucht besondere Fähigkeiten. In der zweiteiligen "TerraX"-Doku "Kielings wilde Welt - Die Letzten ihrer Art" zeigt AndreasKieling sonntags, 19. und 26. März 2017, 19.30 Uhr, im ZDF bedrohteTierarten in Neuseeland, Kasachstan, Namibia und Deutschland.Internationale Wissenschaftler und Artenschützer versuchen denLebensraum von Kakapo-Papageien, Saiga-Antilopenbabys, Rotmilanen,Wüstenelefanten und Schneeaffen zu schützen. Sie lassen AndreasKieling an ihren Projekten teilhaben und ermöglichen ihm einenexklusiven Zugang.Der Zuschauer erfährt aktuelle Forschungsergebnisse, hochwertige3D-Grafiken visualisieren Bestandsentwicklungen und ästhetischeHighspeed-Aufnahmen, atemberaubende Zeitraffer, intime Bilder einerNestkamera und brillante NASA-Bilder aus dem Weltraum erlaubeneindrucksvolle Einblicke.