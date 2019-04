Weitere Suchergebnisse zu "Kakao NYBOT Rolling":

- Entwicklung eines Umweltideals für florierende Blockchain-Services- Neue Features verbessern Leistung und Skalierbarkeit- Intuitive Entwicklertools von Klaytn für Serviceanbieter undEntwicklerSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Ground X, dasBlockchain-Tochterunternehmen von Kakao, der führendenMobilfunkplattform Südkoreas, hat sein öffentliches Testnet Baobabzusammen mit dem aktuellen Positionspapier veröffentlicht, in dem dietechnische Architektur und die Richtung von Klaytn aufgeführt werden.Nach Abschluss des Testlaufs des privaten Testnets "Aspen", das inden vergangenen fünf Monaten seit vergangenem Oktober ausschließlichvon den Partnern genutzt wurde, veröffentlichte Klaytn dasöffentliche Testnet "Baobab". Alle Dienstleister oder Entwickler, diedaran interessiert sind, Baobab zu nutzen, können unterwww.klaytn.com die offizielle Homepage von Klaytn besuchen. DieVeröffentlichung des Klaytn-Mainnet ist für Ende Juni geplant.Baobab verfügt über neue Funktionen und Entwicklertools, durch diedie Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit auf Grundlage vontatsächlichem Feedback der Partner über Aspen verbessert werden.Zunächst wurde das Account-System insoweit verbessert, dass dieNutzer dabei unterstützt werden, die starken Anforderungen der Pflegeihrer eigenen Accounts zu senken, wobei diese Funktion traditionellin Form von zufällig erstellten Character-Strings verfügbar war.Hierfür hat Klaytn Account-Managementfunktionen hinzugefügt, um einegrößere Flexibilität für die Nutzer zu bieten und Ihnen dieMöglichkeit zu bieten, ihre eigenen Accountnamen auszuwählen, damitsie sie sich einfacher merken können.Klaytn ist es außerdem gelungen, einen Durchsatz von über 3000 TPSund eine 1-sekündige Block-Latenz zu erreichen. Hierbei halt Klaytn"Transaktionsarten"- und "Serviceketten"-Features hinzugefügt, um diehöchstmögliche Performance und flexible Skalierbarkeit zu bieten. Mitden Transaktionsarten wird die traditionelleEinzeltransaktionsverarbeitung verbessert, indem zusätzlicheTransaktionsarten mit neuen Möglichkeiten und Optimierungen definiertwerden, die letztlich zu einer effizienten Parallelisierungbeitragen. Währenddessen handelt es sich bei Serviceketten umSkalierungslösungen für BApps (Blockchain Applications) mit starkemDatenverkehr, indem zusätzliche Blockchainnetzwerke hinzugefügt undbetrieben werden.Darüber hinaus stellt Klaytn auch nützliche Entwicklertools zurVerfügung, um die Entwicklungserfahrung intuitiv und produktiv zugestalten. Zu den neu hinzugefügten Tools gehören "EP (EnterpriseProxy)", mit dem die Entwickler die Möglichkeit erhalten Klaytneinfach mit ihrer mobilen oder webbasierten Entwicklungsmethode zuverwenden und "Klaytn IDE" (Integrated Development Environment), mitdem die Nutzer dabei unterstützt werden, Codes im Browser und lokalzu erstellen, zu testen und einzusetzen. Es wird erwartet, dass diebestehenden Dienste mit diesen Features verbessert oder durch eineneffizienten Einsatz der Blockchaintechnologie neue Dienste geschaffenwerden.Jason Han, CEO von Ground X, der die Entwicklung und den Betriebder Klaytn-Plattform leitet, sagte: "Wir haben Baobab so entworfen,dass Anbieter auf der ganzen Welt Klaytn als stabile und verlässlichePlattform verifizieren können, während sie diese entwickeln und siefür den Betrieb von Blockchain-Diensten für ihre immenseNutzer-Community verwenden." Er füge hinzu: "Wir haben außerdem denWhite-Box-Eindringtest durchgeführt, um eine stabile Sicherheit zuerhalten, da wir auf unserer Plattform mit einem unschätzbarenTransfer von digitalen Vermögenswerten rechnen." Herr Hankommentierte außerdem den angeblichen Crowdsale für KLAY überbetrügerische Kanäle und sagte: "Es gibt absolut keine Möglichkeit,dass Privatpersonen bei KLAY Einkäufe tätigen oder investierenkönnen, also nehmen Sie sich vor potentiellen finanziellen Schäden inAcht."Klaytn bietet unter Fokussierung auf seine Bemühungen zurallgemeinen Annahme von Blockchain eine anwenderfreundlicheBlockchainerfahrung und eine intuitive Entwicklungsumgebung fürMillionen von Nutzern. Darüber hinaus arbeitet Klaytn anfänglich mit26 Servicepartnern zusammen, um echte Anwendungsfälle zu schaffen undsomit den Wert und den Nutzen der Blockchaintechnologie zu belegen.Klaytn plant im Rahmen seiner andauernden Bemühungen zum Aufbau einerCommunity, Treffen für Entwickler in China, Vietnam und in denPhilippinen für Asien sowie in den Vereinigten Staaten und in Europazu organisieren.Informationen zu KlaytnKlaytn ist eine öffentliche Blockchainplattform von Kakao, derführenden Mobilfunktplattform Südkoreas. Klaytn widmet sich derValidierung des Wertes und des Nutzens der Blockchaintechnologiedurch Bereitstellung eines Blockchain-Services für die allgemeineAnnahme und bietet eine intuitive Entwicklungsumgebung und eineanwenderfreundliche Erfahrung. Das Unternehmen Klaytn strebt nach einem weiteren Wachstum der Plattform, um Millionen von Nutzern Blockchain-Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://klaytn.com https://medium.com/klaytn https://twitter.com/klaytn_official